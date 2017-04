TERAPIA D'URTO/ Su Canale Nove il film con Adam Sandler e Jack Nicholson (oggi, 6 aprile 2017)

film prima serata

TERAPIA D'URTO, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 6 APRILE 2017: IL CAST - Terapia d'urto, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 6 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia dal titolo originale Anger Management, prodotta negli Stati Uniti d’America nell’anno 2003 per la regia di Peter Segal mentre nel cast sono presenti Adam Sandler, Jack Nicholson, Maria Tomei, John Turturro, Luis Guzman e Kurt Fuller. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

TERAPIA D'URTO, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 6 APRILE 2017: LA TRAMA - Ci troviamo a New York dove vive un uomo sui 35 anni di nome David (Adam Sandler) che, nonostante sia dotato di eccezionali capacità nel campo professionale, è costretto a pagare pesantemente il fatto che sia una persona timida, insicura e pronta ad ingoiare qualsiasi cosa pur di non creare guai. Infatti, David lavora per una società che si occupa della creazione di accessori per cani e gatti. Lui è stato l’inventore di un innovativo capo di abbigliamento per gatti che ha di fatto sancito l’eccezionale successo della stessa società sul mercato. Tuttavia il merito di questa creazione è stata presa dal diretto superiore di David. Come se non bastasse David deve sopportare le angherie del suo capo che non perde occasioni per deriderlo e metterlo in difficoltà quanto si trova in pubblico ben sapendo delle lacune caratteriali dell’uomo. Un giorno il capo chiama David nel proprio ufficio e gli fa presente che deve partire per motivi di lavoro alla volta di Boston per occuparsi in prima persona di un importante affare. David ovviamente si vede costretto ad occuparsi della questione nonostante questo comporti il dover rinunciare al weekend libero. Il viaggio sull’aereo per David si dimostra molto presto piuttosto travagliato in quanto è costretto ad ingoiare alcune altre situazioni esasperanti. In particolare, trova il suo posto occupato da un bullo che non ha nessuna voglia di cederlo per cui si trova costretto a condividere il tutto al fianco di un personaggio piuttosto strano di nome Buddy (Jack Nicholson). Buddy esaspera a tal punto il buon David che quest’ultimo esplode come un vulcano per la tanta rabbia accumulata negli ultimi mesi. Nel corso del litigio David finisce per colpire accidentalmente una hostess. La vicenda viene portata in tribunale dove David viene condannato a prendere parte ad una corso di recupero del proprio equilibrio psicologico che ironia della sorte è tenuto dallo stesso Buddy che è uno stimato psicologo. Buddy ha in mente per il povero David una vera e propria terapia d’urto che avrà conseguenze tutta da ridere per il povero e malcapitato paziente.

