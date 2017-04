THE BUTLER - UN MAGGIORDOMO ALLA CASA BIANCA/ Su Canale 5 il film con Foresth Whitaker (oggi, 6 aprile 2017)

film prima serata

THE BUTLER - UN MAGGIORDOMO ALLA CASA BIANCA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 6 APRILE 2017: IL CAST - The butler - Un maggiordomo alla casa bianca, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 6 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere biografica e drammatica che è stata realizzata in America nel 2013 ed è stata diretta dal regista Lee Daniles con il soggetto tratto dall’articolo di giornale intitolato A Butler Well Served by This Election di Wil Haygood e la sceneggiatura adattata dallo stesso regista che si è avvalso della collaborazione di Danny Strong. Nel cast sono presenti Foresth Whitaker, Oprah Winfrey, David Oyelowo, Cuba Gooding Junior, John Cusack ed il musicista Lenny Kravitz. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE BUTLER - UN MAGGIORDOMO ALLA CASA BIANCA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 6 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un giovane ragazzo di colore di nome Cecil Gaines (Forest Whitaker) che nella propria vita ha dovuto sopportare una serie di dolori e di perdite. Cecil infatti ha visto morire suo padre all’interno di un campo di colore e questo gli ha segnato per sempre l’esistenza. Capisce quindi che deve imparare a cavarsela da solo, così inizia a lavorare facendo il domestico. Man mano che va avanti con questa esperienza, Cecil acquista sempre maggiore bravura inoltre la sua innata dote di discrezione lo portano a lavorare per importanti alberghi, tra cui anche un prestigioso hotel di Washingthon. Successivamente viene chiamato a lavorare per il presidente degli Stati Uniti divenendo uno dei maggiordomi. Inizia da questo momento la sua esperienza alla Casa Bianca che si intreccia con le vicissitudini della sua famiglia. Nello specifico il figlio di Cecil, Louis, sta portando avanti la sua lotta per i diritti civili degli afroamericani partecipando attivamente alle proteste. Questa situazione porta alla luce il carattere forte e tenace di Cecil che lotta per il suo lavoro e per la sua famiglia. Inoltre attraverso la sua esperienza alla Casa Bianca si ripercorrono in qualche modo tutti i cambiamenti che la nazione sta subendo in quel periodo sotto il profilo socio-politico passando quindi per momenti molto importanti se non epocali per la storia americana come l’assassinio di John Kennedy e di Martin Luther King, la guerra del Vietnam e lo scandalo del Watergate.

