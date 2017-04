THE STARTUP/ Da oggi al cinema il film diretto da Alessandro D'Alatri con Andrea Arcangeli (6 aprile 2017)

Immagine presa dal web

THE STARTUP, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (6 aprile 2017) - "The startup" è un film di Alessandro D'Alatri che arriverà sul grande schermo, oggi giovedì 6 aprile 2017, distribuito dalla 01 Distribution. Ispirato ad una storia vera, il film tocca un argomento molto attuale: il desiderio di meritocrazia dei giovani italiani e la concretizzazione dei loro ogni. Tra i giovani protagonisti della storia ci sono Andrea Arcangeli, Matilde Gioli, Luca Di Giovanni e Paola Calliari.

THE STARTUP, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (6 aprile 2017) - Matteo Achilli (Andrea Arcangeli) è un ragazzo di Roma, ha diciannove anni e, come tutti i giovani di oggi, ha difficoltà a costruirsi un futuro. Il lavoro non si trova e, dopo l'ennesima delusione, Matteo studia un modo per inventarsi un'attività che gli consenta di guadagnarsi la vita. E' l'epoca dei social network e il giovane ne studia uno nuovo e inventa una rete sociale virtuale che favorisce l'incontro della domande e delle offerte lavorative. E' un sistema originale e al tempo stesso straordinario, inizialmente il progetto di Matteo non viene molto considerato, ma il giovane crede molto nella sua idea e non si arrende. Finalmente riesce a sfondare e improvvisamente cattura l'attenzione dei più grandi colossi industriali a livello mondiale. La sua vita cambia da un giorno all'altro, fa la spola tra Roma e Milano, riscuote molti consensi e in poco tempo, diventa famoso e arrivano anche i primi soldi. Le testate dei giornali più importanti parlano di lui e della sua Start Up, che suscita sempre di più un enorme interesse a livello aziendale. Il successo quindi travolge Matteo ma tutto ha un prezzo. Come reagirà Matteo? Rinuncerà ai suoi affetti in cambio del successo?.

THE STARTUP, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: TRATTO DA UNA STORIA VERA (6 aprile 2017) - Il giovane attore Andrea Arcangeli, il protagonista del film "The Startup" è noto al pubblico televisivo per aver lavorato nella seconda e terza stagione della fiction "Fuoriclasse" ricoprendo il ruolo di Michele Tramola, il figlio adolescente della professoressa Isa Passamaglia, protagonista della serie TV, interpretata da Luciana Littizzetto. Il vero Matteo Achilli, fondatore del social network denominato "Egomnia" non perde occasione per ribadire che l'Italia deve puntare necessariamente sui numerosi giovani talenti, bisognosi di riscatto. Il sito "Egomnia", dopo soli trenta giorni, ha raggiunto un numero considerevole di iscritti, pari a circa quindicimila. Nel giro di qualche mese, gli iscritti sono stati circa duecentomila.

