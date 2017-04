UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni puntata 6 aprile: Luca riesce a farla franca ancora?

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 6 APRILE: LUCA RIESCE A FARLA FRANCA? - Dopo un periodo di grande confusione, anche nella puntata di Un posto al sole di questa sera Vittorio prenderà la decisione giusta: ha fatto bene a prestare soccorso a Luca, dopo averlo visto a terra privo di sensi, e farà altrettanto bene a raccontare la sua versione dei fatti alla Polizia. La morte di Antonio avrà finalmente un colpevole, anche se una sorpresa potrebbe improvvisamente cambiare le cose. Di cosa si tratterà? Luca riuscirà a farla franca anche questa volta? Niko continuerà le sue difficili ricerche di un posto di lavoro, ma nonostante l'esperienza nel prestigioso studio di Enriquez, per lui sarà molto complicato raggiungere lo scopo prefissato. Una persona sarà sempre al suo fianco in questo percorso: si tratterà di Susanna, molto grata al collega che non l'ha incastrata come avrebbe voluto Beatrice. La dolce avvocatessa apparirà molto innamorata di Niko, anche se un segreto proveniente dal suo passato, potrebbe presto cambiare le cose. Il viaggio di nozze di Roberto e Marina sarà ufficialmente giunto al termine: ma mentre la Giordano resterà ancora qualche giorno lontana da Napoli per trascorrere del tempo con il figlio, Ferri rientrerà a Palazzo Palladini, dimostrando di non essere affatto cambiato. Fin dal primo giorno metterà le cose in chiaro con i vicini di casa...

© Riproduzione Riservata.