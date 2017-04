Una Vita / Anticipazioni puntata spagnola 7 aprile: cosa nasconde Susana?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 7 APRILE: CHI E' DAVVERO SUSANA? - Nella puntata di Una vita di venerdì si tornerà a parlare del rapporto di Simon e Susana che non sfuggirà all'attenzione degli abitanti di Acacias 38. La padrona della sartoria è apparsa stranamente molto gentile con il maggiordomo, correndo in suo aiuto quando Arturo lo aveva colpito, facendolo cadere a terra privo di sensi. Poco dopo era stata sempre lei a portarlo in ospedale per le cure del caso e a prendersi cura di lui, in maniera del tutto inaspettata. A cosa sarà da attribuire tale gentilezza? I sospetti cominceranno a farsi sempre più forti in Liberto, convinto che la zia stia nascondendo qualcosa. Ma potrà anche solo lontanamente ipotizzare che proprio Susana sia la madre di Simon? La donna che in passato ha dato importanza alle convenzioni sociali, sarà in realtà la prima ad avere un così grande segreto dal suo passato? Senza un lavoro e lontano da Elvira, chiusa in casa dal padre, il maggiordomo avrà proprio bisogno di una spalla su cui piangere...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 7 APRILE: CHI RICATTA LEONOR? - Si concluderà domani la programmazione settimanale di Una vita anche in Spagna, dove Leonor sarà raggiunta da una notizia che scatenerà la sua preoccupazione. Una misteriosa lettera da Fernando Poo porterà delle minacce che la sconvolgeranno, al punto da renderla nervosa e agitata. Pablo non riuscirà a comprendere l'atteggiamento della moglie, pur consapevole di quanto sia stato duro per lei il soggiorno nell'isola della Nuova Guinea. Ma quali notizie porterà con sè quella missiva? In attesa di scoprirlo, i telespettatori avranno la certezza che si tratti di un'urgentissima richiesta di denaro. Poco dopo, infatti, Leonor solleciterà Ramon chiedendogli il pagamento della quota delle miniere che gli ha venduto. Ma, almeno inizialmente, il marito di Trini sarà costretto a tergiversare, affermando di essere a sua volta che il denaro di sua proprietà gli venga messo a disposizione dalle banche. Arriverà prima che le minacce vengano seguite dai fatti?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 7 APRILE: MARIANA E' L'AMANTE DI FELIPE - Nella puntata di Una vita di domani giungeranno importanti novità anche per quanto riguarda Felipe. L'avvocato non è più sposato con Celia, dopo avere ricevuto la lettera di annullamento del loro matrimonio. Il suo cuore però non ha mai smesso di battere per la moglie, che a sua volta sembra invece avere smesso di amarlo. L'ennesimo tradimento subito con Huertas, le ha infatti aperto gli occhi tanto che difficilmente potrà tornare ad essere quella di un tempo. Nonostante sia difficile dimenticare il passato, Felipe non ci metterà molto ad aprire il suo cuore ad un'altra donna, con la quale inizierà sfogando i suoi sentimenti, e poi passando a dare vita ad una vera e propria relazione. La diretta interessata sarà Mariana, la cameriera della Deliciosa con la quale il signor Alvarez Hermoso comincerà una vera relazione. Celia osserverà il tutto senza battere ciglio, al contrario sarà felice di vedere l'ex marito nuovamente al fianco di una donna che sappia amarlo.

