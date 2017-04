UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Casilda porta in chiesa un vaso misterioso, guai in vista?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 6 APRILE: IL VASO PERICOLOSO DI CASILDA - Il matrimonio di Trini e Ramon sarà oramai imminente e gli invitati si prepareranno, vestiti di tutto punto, a recarsi in chiesa per presenziare alla cerimonia. Tra di essi, nell'episodio di Una vita che verrà trasmesso oggi su Canale 5, ci sarà anche Casilda, bellissima e molto elegante, grazie al vestito che le ha regalato Lolita per una occasione tanto importante. Prima dell'ingresso in chiesa, però, la domestica incontrerà Calanda, che le chiederà un favore: portare all'interno del luogo di culto un vaso con dei fiori, omaggio per gli sposi. Ignara delle vere intenzioni dell'amico di Martin, la dolce Casilda lo ringrazierà e risponderà affermativamente alla sua proposta. Non potrà sospettare però che nascosta dentro a quel vaso ci sarà una bomba che dovrà essere fatta esplodere per portare a termine l'attentato programmato oramai da diverso tempo. Le cose potrebbero mettersi molto male per i coniugi Palacios e tutti i loro invitati...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ELVIRA PRIGIONIERA NELLA SUA CASA - La scoperta della relazione clandestina tra Elvira e Simon manderà su tutte le furie Arturo nelle puntate spagnole della telenovela. In esse, infatti, la notizia del tradimento avverrà a poche ore dalla partenza della ragazza dalla Turchia dove avrebbe dovuto sposare Baruk, l'uomo da lei scelto del padre. Da quel momento tutto cambierà: Simon verrà pestato a sangue dal suo padrone e la sola Susana correrà in suo soccorso, portandolo in ospedale. Elvira invece verrà punita duramente per il suo affronto: in attesa di capire quale sarà la migliore decisione da prendere, Arturo la obbligherà a restare chiusa in casa, dove non potrà rivedere i propri amici e ancor meno Simon, costretto a pagare (come lui stesso aveva temuto) per il grave errore commesso. Sarà questo solo l'inizio di problemi ancor più gravi? Cosa ne sarà dell'amore tra questa bella coppia, che appassiona sempre di più?

