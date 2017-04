UNDERWORLD: BLOOD WARS/ Da oggi al cinema il film diretto da Anna Foerster con Kate Beckinsale (6 aprile 2017)

Immagine presa dal web

UNDERWORLD: BLOOD WARS, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (6 aprile 2017) - Underworld: Blood Wars è il quinto capitolo della saga omonima e pare, ad oggi, quello conclusivo. Le avventure della bellissima guerriera vampira Selene contro i Lycans e contro i Vampiri traditori rientrano nel genere azione e avventura, con un pizzico di horror. Per la regia di Anna Foerster e la sceneggiatura di Cory Goodman, il film è stato prodotto da Len Wiseman, Tom Rosenberg, Richard S. Wright, Gary Lucchesi e David Kern per le case Lakeshore Entertainment, Sketch Films e Screen Gems. In Italia è distribuito da Warner Bros Pictures. Gli aspetti tecnici sono stati curati con perizia dal direttore della fotografia Karl Walter Lindenlaub e montaggio Peter Amundson. Gli straordinari effetti speciali sono di Jirí Vojtech, la musica di Michael Wandmacher, la scenografia di Ondrej Nekvasil e i costumi e trucco di Bojana Nikitovic e di Chase Aston e Natasha Lees. Nel cast vediamo Kate Beckinsale nel ruolo di Selene, il giovane Theo James in quello di David e Lara Pulver in quello di Semira. Abbiamo anche Tobias Menzies che veste la parte di Marius e Bradley James quella di Varga.

UNDERWORLD: BLOOD WARS, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (6 aprile 2017) - Il film si apre con una scena d'azione in prima linea: Selene sta combattendo contro il feroce clan dei licantropi e contro il gruppo di vampiri traditori che in passato le hanno causato diversi problemi. Tornano anche David e suo padre Thomas, che aiutano la vampira a porre fine all'eterno conflitto tra Selene e i Lycans, sbaragliando anche la fazione ribelle di fratelli traditori. Anche in questo capitolo Selene dovrà dar fondo a tutte le sue forze e le sue risorse per sventare minacce continue, combattendo in duelli spettacolari ed adrenalinici. Molte saranno le difficoltà da affrontare, compresa quella finale: sarà Sele chiamata a compiere l'estremo sacrificio per mettere finalmente un punto fermo ad una guerra millenaria?



UNDERWORLD: BLOOD WARS, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (6 aprile 2017) - La serie Underworld è una di quelle saghe estremamente longeve, così come le sorelle Fast & Furious e Resident Evil, nate nello stesso periodo. Dichiarazioni alla stampa hanno sottolineato quanto la narrazione coinvolgente sia stata l'ingrediente principe di una ricetta così ben riuscita. Anche gli effetti speciali hanno chiaramente fatto la loro parte in Underworld - e soprattutto nell'ultimo capitolo Blood Wars. Molto curioso è il filo conduttore visivo: un costante filtro blu effetto notte nel quale i protagonisti combattono le loro battaglie, tra spade e pistole, tra arti marziali e trabocchetti. Una nota di merito è stata data dalla critica alla bella Kate Beckinsale. La protagonista della saga è senza dubbio funzionante al massimo sin dal primo capitolo. Qualche curiosità: è una ex direttrice della fotografia la regista Anna Foerster e una personalità come Cory Goodman alla sceneggiatura, il quale ha già lavorato in passato in pellicole dark come Priest e The last witch hunter.

© Riproduzione Riservata.