UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Tina e Gemma a suon di ritocchini, chi la spunterà? (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: TINA CIPOLLARI CHIAMA UN CHIRURGO IN STUDIO, ECCO PERCHÉ - Tempo di nuove registrazioni per il trono over di Uomini e Donne. Ecco perché, nel corso della giornata di martedì 4 aprile 2017, dame e cavalieri si sono prontamente riuniti presso gli Studi Elios di Roma per raccontare le ultime dinamiche. Gemma Galgani e Tina Cipollari, come sempre, sono state le principali protagoniste della nuova registrazione e, proprio le due antagoniste, hanno avuto modo di confrontarsi a suon di "ritocchini": cosa è successo? Eccovi di seguito, news ed anticipazioni delle puntate che vedremo in onda a breve come sempre su Canale 5 dalle 14.45 in poi. Mentre Gemma sta ancora tentando in ogni modo di far capitolare il buon Marco Firpo, lui sembra non volerne sapere e, ogni tentativo sembra terminare con un sonoro buco nell'acqua. Nel corso della nuova registrazione, Gemma ha realizzato anche una "playlist" personalizzata con 4 brani da ballare insieme al cavaliere genovese. Durante il classico sfogo fine puntata infatti, proprio Gemma si è dichiarata entusiasta per gli ultimi sviluppi sentimentali con Marco vivendo nella speranza di poterlo riconquistare definitivamente. Marco però, entrando in studio ha ribadito ancora una volta le sue intenzioni e il vivo desiderio di frequentare la Galgani solo per semplice, pura e disinteressata amicizia: la dama capirà? Nel corso della registrazione sono proseguiti i balli della sua selezione musicale così come gli scontri con la burrosa Tina Cipollari, più in forma che mai. Nel corso dei vari appuntamenti che vedremo in onda dalla prossima settimana, Tina e Gemma si confronteranno in merito ad uno spinoso argomento: la chirurgia plastica. Tina infatti, ha sollecitato la rivale a smetterla di dichiarare ovunque che lei abbia fatto ricorso al bisturi e, per confermare che non ha subìto nemmeno un ritocchino, ha invitato in studio il Dottor Francesco Castello che ha decretato il volto totalmente naturale di Tina salvo un piccolo rigonfiamento alle labbra di cui lei va molto fiera.

