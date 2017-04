UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione: Cecilia ruba il cuore di Luca (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO CLASSICO: BACI A PROFUSIONE E CECILIA SALE IN “CLASSIFICA” - Ormai il trono classico di Uomini e Donne sta quasi giungendo alle battute finali. Tra meno di due mesi infatti, si dovranno concludere tutti e quattro i percorsi dei tronisti attualmente in pista. Da Marco Cartasegna a Rosa Perrotta, Desirèe Popper e Luca Onestini, i quattro nuovi protagonisti del programma dovranno fare una scelta, a cominciare dall'ex corteggiatore di Clarissa Marchese che, come ben sapete, in ordine di tempo è il più "vecchio" attualmente in pista. Nonostante alcune recenti dinamiche e nuovi sviluppi, il trono di Luca sembra ormai giunto ad un punto morto. In molti infatti, credono che le prossime registrazioni potrebbero riservare delle sorprese non da poco e, nella maggior parte dei casi, alcune di queste potrebbero anche essere molto spiacevoli: cosa succederà? Secondo quanto si vocifera in rete, Luca Onestini potrebbe essere vicino ad una scelta ma, i risvolti della stessa potrebbero non essere positivi come invece si pensa. A quanto pare, Luca potrebbe uscire dal programma senza effettuare una scelta dopo le recenti delusioni delle sue due corteggiatrici preferite. Onestini infatti, nonostante abbia già un percorso delineato insieme a Soleil Sorge e Giulia Latini, proprio di recente ha chiamato altre due corteggiatrici: Valentina e Cecilia (vecchia conoscenza della trasmissione). Dopo l'ingresso in studio delle nuove pretendenti, Soleil ha perso le staffe arrabbiandosi moltissimo ma Luca, ha evidenziato che, nonostante il percorso avanzato, c'è ancora qualcosa che non comprende. Come accadrà? Luca andrà via senza scegliere? Oppure, come sperano i fan, uscirà fuori dal programma con Giulia Latini? Durante la nuova registrazione della giornata di ieri, mercoledì 5 aprile 2017, i quattro tronisti si sono riuniti nuovamente alla corte di Queen Mary e, proprio Luca ha regalato un nuovo bacio con Soleil e una ritrovata intimità con Giulia. Quello che però ha preoccupato tutti è stata l'esterna con Cecilia, tra grande feeling e un bacio. Onestini ha ribadito che tra le sue corteggiatrici, la più bella è oggettivamente Soleil ma, se fosse in una discoteca si avvicinerebbe a Cecilia. Giulia l’ha quindi silurato dandogli dello “stupido”. Di contro, il tronista ha congedato Valentina rimanendo solo con le tre: chi ruberà il suo cuore?

