Uomini e Donne / Anticipazioni, oggi, 6 aprile, in onda il trono over: botte da orbi tra Graziella e Gemma!

Gemma Galgani e Marco Firpo

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda la seconda parte del Trono Over: lite di fuoco tra Gemma e Graziella! (6 aprile 2017) - Una puntata davvero movimentata quella di Uomini e Donne in onda oggi. Si riparte con il Trono Over e per la precisione dalla delusione di Giovanni per l'ambiguità di Graziella. Quando però nella loro discussione si intromette Gemma, si riapre il duro battibecco a cui abbiamo assistito anche qualche puntata fa tra le due signore che sfocia in una vera e propria lite. Lo studio si infiamma, tanto che sia Giovanni che Maria De Filippi lasciano la loro postazione per avvicinarsi alle sue litiganti e non lasciare che si avvicinino troppo. Lo studio è in subbuglio e solo dopo un pò di polemiche la situazione si placa, così Graziella balla con Manfredo e Gemma con Giovanni. Si passa a parlare di Sossio che è uscito con Lisa, che lui chiama la "Venere tascabile", tra loro ci sono stati baci e questa sera sono pronti a ripetere l'esperienza.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda la seconda parte del Trono Over: ballo passionale tra Gemma e Marco (6 aprile 2017) - Si parla di Vanni e Maria Rosa, tra loro era cominciata bene ma lei, pur dichiarando di tenere a lui, annuncia di voler conoscere altre persone; ammette però che le darebbe fastidio se lui facesse lo stesso e il cavaliere la trova allora egoista. Maria Rosa allora svela il suo interesse per Manfredo che si dice confuso, Vanni non ha al momento un’altra preferenza ma è disposto comunque a mettersi in gioco e conoscere altre persone. Ruggero e Carmen erano partiti a mille ma poi c'è stato un rallentamento, oggi hanno ripreso e i due riassumono le ultime novità ma il cavaliere svela di non voler proseguire e chiudere ora per non farle del male. Gemma riprende la parola e dichiara di voler ballare un lento con Marco: lei lo benda e lo coccola, gli scioglie i capelli e gli bisbiglia parole dolci all’orecchio, alla fine lui dice di avere bisogno della rianimazione mentre Giorgio che gli chiede se lei lo attiri fisicamente, lui conferma anche se da qui ad altre cose la strada è lunga.

