VOLVER/ Su Iris il film con Penelope Cruz, Carmen Maura e Lola Duenas (oggi, 6 aprile 2017)

VOLVER, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 6 APRILE 2017: IL CAST - Volver, il film in onda su Iris oggi, giovedì 6 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere commedia e thriller che è stata prodotta in Spagna nel 2006 dal produttore Esther Garcia e con la regia di Pedro Almodovar che ha anche scritto il soggetto e curato la sceneggiatura. Nel cast sono presenti Penelope Cruz, Carmen Maura, Lola Duenas, Blanca Portillo e Yohanna Cobo. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

VOLVER, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 6 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di tre donne accomunate da una vitalità energetica ma soprattutto dalla spensieratezza e dalla pazzia di vivere la vita così come viene sopravvivendo in un certo senso anche alla morte. La prima storia è quella di Raimunda (Penélope Cruz) ed ossia una giovane donna sposata con un operaio che però ha perso il lavoro e vive da sempre come disoccupato. I due hanno una figlia che sta affrontando la delicata età dell’adolescenza e per questo motivo è piena di problematiche tipiche di quel momento di crescita. Poi vi è la storia di Sole (Lola Duenas), sorella di Raimunda che svolge il suo lavoro di parrucchiera e con quel che guadagna riesce a portare avanti la sua famiglia. La loro vita si intreccia legandosi indissolubilmente e infinitamente a quella della loro povera madre (Carmen Maura). La donna infatti nonostante abbia perso la vita in un incendio insieme a suo marito, la sua anima rimane in qualche modo sulla Terra. La donna quindi appare prima a sua sorella (Chus Lampreave) e poi ad una delle sue due figlie e precisamente a Sole. Tuttavia ciò che tormenta l’anima della signora è aver lasciato alcune questioni in sospese prima della sua morte in particolar modo con la propria vicina di casa, una donna di nome Agustina (Blanca Portillo) e poi con l'altra sua figlia Raimunda con la quale cerca in tutti i modi di mettersi in contatto per appianare antichi rancori.

