WHITE HOUSE DOWN - SOTTO ASSEDIO/ Su Rai 4 il film con Channing Tatum (oggi, 6 aprile 2017)

WHITE HOUSE DOWN - SOTTO ASSEDIO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 6 APRILE 2017: IL CAST - White House Down - Sotto Assedio, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 6 aprile 2017 alle ore 21.05. Una pellicola d'azione del 2013 che è stata diretta da Roland Emmerich (Indipendence day, The day after tomorrow, Stargate) ed interpretata da Channing Tatum (Magic Mike, Step up, La memoria del cuore), Jamie Foxx (Django unchained, Collateral, The amazing Spider-Man 2 - Il potere di Elektro) e Maggie Gyllenhaal (Secretary, Il cavaliere oscuro, Donnie Darko). Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

WHITE HOUSE DOWN - SOTTO ASSEDIO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 6 APRILE 2017: LA TRAMA - John Cale (Channing Tatum) è un poliziotto di Washington assegnato alla scorta di un membro del Congresso. Per fare bella figura sulla figlia Emily (Joey King) chiede di farsi assegnare alla scorta del Presidente degli Stati Uniti in persona (Jamie Foxx). Il giorno del colloquio John si presenta alla Casa Bianca con la figlia, lì per partecipare ad un giro turistico della casa in attesa che il padre faccia il colloquio. Ad esaminare John è però Carol Finnerty (Maggie Gyllenhaal), una sua vecchia compagna di classe con cui non è mai andato d'accordo. Il colloquio sembra non essere andato molto bene, perchè Carol pensa che John non sia sufficientemente qualificato, così John raggiunge la figlia nel tour guidato. Nel frattempo però, un commando armato assalta la Casa Bianca. John deve quindi occuparsi suo malgrado della sicurezza del presidente. Mentre John e il Presidente sono impegnati nella fuga, l'identità degli assaltatori verrà resa nota dalla figlia Emily. Sarà infatti la ragazza a realizzare un breve video con lo smartphone e postarlo su YouTube nel cuore dell'azione, permettendo di riconoscere ed identificare il commando. Gli uomini sono però ancora agguerriti e pronti ad eliminare sia John che il Presidente, e non basterà certo una ragazzina per fermarli. La fuga dei due e l'inseguimento si spostano quindi all'esterno della Casa Bianca, ma la situazione è ben lungi dall'essere risolta.

