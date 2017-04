#Everychildismychild

#Everychildismychild, Parte la campagna delle star contro la guerra in Siria: ma è polemica! - «Voglio dire basta alla guerra in Siria. Ormai non si può più tacere. Ogni bambino è il nostro bambino»: con questa frase star del mondo del cinema e dello spettacolo italiano si sono dati appuntamento sui social per avviare una vera e propria opera di sensibilizazzione su ciò che sta accadendo in Siria. Una nuova strage ha colpito la Siria e i suoi bambini, un raid chimico ha causato la morte di più di 80 persone nella provincia di Idlib, controllata in gran parte dai ribelli. Alla luce di questo nuovo attacco, molti volti dello spettacolo hanno perciò deciso di avviare oggi, 7 aprile, una campagna che vede tutti pronunciare queste parole in un breve video in bianco e nero, oltre che tenere in mano un foglio bianco con un chiaro hashtag "Every Child is my child" ovvero "Ogni bambino è il mio bambino".

#Everychildismychild, Parte la campagna delle star contro la guerra in Siria: l'ex di Ambra Angiolini polemizza! - «Siamo un gruppo indipendente di artisti italiani uniti dallo sdegno per gli orrendi crimini di guerra contro la popolazione civile siriana. Le immagini dei bambini uccisi dalle armi chimiche degli ultimi attacchi sono per noi un punto di non ritorno», si legge nell'appello condiviso in rete da molti noti volti dello spettacolo. Tra questi troviamo infatti nomi come Francesco Totti, Alessandro Gassman, Emma Marrone, Paola Cortellesi, Giulio Berruti, Niccolò Fabi, Belen Rodriguez, Claudio Bisio e molti altri. Eppure qualcuno sul web polemizza, ritenendo l'iniziativa "ridicola". Stiamo parlando di Lorenzo Quaglia, ex (?) di Ambra Angiolini che su Instagram, in merito alla campagna, scrive: "E dopo 400.000 morti in Siria adesso si sono svegliati e #everychildismychild. FATE RIDERE!!!". CLICCA QUI PER I DETTAGLI DELLA CAMPAGNA

