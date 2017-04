ADUA DEL VESCO/ Tutte le curiosità sulla fidanzata di Gabriel Garko

Adua Del Vesco (Foto da Facebook)

ADUA DEL VESCO, CHI È LA FIDANZATA DI GABRIEL GARKO: LE CURIOSITÀ SU DI LEI

- Adua Del Vesco è la giovanissima fidanzata di Gabriel Garko, invidiata da tutte le fans dell’attore piemontese. Ecco tutte le curiosità su di lei. Il vero nome di questa bell’attrice è Rosalina Cannavò ed è nata a Messina nel 1994. Coltiva il sogno di diventare attrice sin da quando aveva 16 anni: proprio allora si iscrisse infatti a un corso di recitazione. Nel 2012 ha ottenuto una parte nella terza stagione de L’onore e il rispetto, dove ha vestito i panni di Venere, unica figlia femmina della famiglia De Nicola. Grazie alla notorietà datale dalla fiction, nel 2014 ha debuttato sul grande schermo col film Sapore di Te di Carlo Vanzina. Nello stesso anno ha partecipato alle riprese della seconda stagione de Il peccato e la vergogna, di Rodolfo Valentino – La leggenda e di Furore – Il vento della speranza. La Del Vesco è tornata a lavorare al fianco del fidanzato nella mini serie Non è stato mio figlio ed è stata una delle new entry in Il bello delle donne… alcuni anni dopo. A

DUA DEL VESCO, CHI È LA FIDANZATA DI GABRIEL GARKO: LA STORIA CON L’ATTORE -

Nonostante una differenza d’età di più di vent’anni, Adua Del Vesco ha conquistato il cuore di Gabriel Garko, con cui sta dai tempi delle riprese di Non è stato mio figlio. Dal 2015 a oggi i due attori sono una coppia affiatata e c’è chi in passato ha vociferato sulla possibilità che mettessero su famiglia. Al dito hanno infatti sfoggiato delle fedi ed è subito partito un gossip sulla possibilità che si sia celebrato un matrimonio segreto. La notizia è stata però subito smentita dai diretti interessati. Proprio pochi giorni fa il settimanale Nuovo ha pubblicato le foto che ritraggono i due fidanzati mentre passeggiano abbracciati per le romantiche vie della Capitale. I due non sembrano avere intenzione di sposarsi ma potrebbero presto concentrarsi sul progetto di allargare la famiglia, come annunciato dall’attrice: “Un figlio – ha fatto sapere Adua – Se capita è ben accetto”. Clicca qui per vedere le foto di Nuovo pubblicate su Leggo.

