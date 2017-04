ALDO MONTANO/ Dalla scherma alle note musicali. Come se la caverà? (Furore, 7 aprile 2017)

Furore

ALDO MONTANO, LO SCHERMIDORE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2 (FURORE, 7 APRILE 2017) - Anche venerdì 7 aprile si rinnova l'appuntamento con Furore 20 years, il quiz show musicale condotto da Alessandro Greco e la coppia di comici napoletani Gigi e Ross. Il ritorno dello storico programma Rai ha infiammato i fan sfegatati della trasmissione che è stata premiata da un numero di spettatori strepitoso che ha accolto la prima serata del quiz musicale. Tanti i giochi e gli enigmi musicali ai quali saranno sottoposti i concorrenti in gara suddivisi in due squadre concorrenti. Tra i componenti della compagine maschile ci sarà anche il campione olimpico di scherma Aldo Montano che recentemente è diventato papà della piccola Olimpia.

ALDO MONTANO, LA NASCITA DELLA SUA BAMBINA OLIMPIA (FURORE, 7 APRILE 2017) - La notizia della nascita in casa Montano è stata divulgata attraverso un messaggio Ansa che lo sportivo ha voluto inviare ad amici e parenti dove è stato reso noto il peso e le condizioni di salute più che ottime della piccola Olimpia. La bimba è nata dalla relazione che lega Aldo Montano ed Olga Plachina, famosa sportiva russa. Lo schermidore aveva già, in un modo estremamente velato, annunciato la lieta novella attraverso il suo profilo Instragram pubblicando uno scatto che lo ritraeva con le mani a forma di cuore ed un paio di ciucciotti. Aldo Montano ed Olga si sono sposati in gran segreto appena appresa la notizia dell'arrivo della piccola Olimpia. Aldo Montano è nato a Livorno nel novembre del 1978 ed è un campione di scherma che si è aggiudicato la medaglia d'oro nella disciplina di sciabola individuale durante i giochi Olimpici tenutisi ad Atene del 2004.

ALDO MONTANO, LA SCHERMA E LE SUE MEDAGLIE (FURORE, 7 APRILE 2017) - Montano discende da una famiglia di schermidori. Suo padre e tre cugini sono stati grandi schermitori olimpici e tutti e quattro sono riusciti a salire sul podio in particolare nelle discipline a squadre. Tra i grandi maestri che hanno segnato la sua meravigliosa carriera sono da ricordare l'allenatore francese Bauer ed il campione olimpico Viktor Sidjak. Nel 2008, nella disciplina che lo portò alla medaglia d'oro, viene battuto agli ottavi di finale dall'atleta spagnolo Jorge Pina Perez. Riesce però a conquistare la medaglia di bronzo nella disciplina della sciabola a squadre con Luigi Tarantino, Giampiero Pastore e Diego Occhiuzzi.

