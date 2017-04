AMICI 2017 SERALE / Ed. 16, Morgan riconquista la squadra bianca: Alessandra Celentano lo difende

Amici 2017

SERALE AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS: MORGAN RICONQUISTA LA SQUADRA BIANCA – Le incomprensioni tra Morgan e i cantanti della squadra bianca del serale di Amici 2017 sono ormai acqua passata. Dopo la sconfitta che ha portato all’eliminazione de Lo Strego, il coach della squadra bianca ha fatto un passo indietro andando incontro ai suoi cantanti e alle loro esigenze. Per il terzo serale, infatti, Marco Castoldi ha scelto dei pezzi che piacciono a Shady, Thomas e Mike Bird. Soprattutto con quest’ultimo, Morgan ha dato il via ad un nuovo rapporto fatto di rispetto e collaborazione. Il giovane cantante, dopo aver ammesso i suoi sbaglia, ha deciso di fidarsi completamente del suo coach di cui segue alla lettera tutti i consigli. Morgan, infatti, questa settimana, contrariamente a quanto fatto nelle scorse settimane, sta seguendo da vicino la preparazione delle esibizioni dei suoi cantanti con cui sta lavorando a stretto contatto. Il clima, dunque, nella squadra bianca, è decisamente cambiato.

SERALE AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS: ALESSANDRA CELENTANO DIFENDE MORGAN – Il comportamento di Morgan continua, tuttavia, a scatenare accese polemiche. Sono tanti, infatti, coloro che non lo considerano adatto al ruolo di coach del serale di Amici 2017. Dopo Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, però, a difenderlo ci pensa Alessandra Celentano, insegnante della squadra bianca del serale di Amici 16 insieme a Boosta. Ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, la Celentano ha difeso a spada tratta Morgan. “Morgan ha un carattere forte e un modo di fare particolare: per i ragazzi può rivelarsi difficile rapportarsi con lui. Ma, in generale, io sono d’accordo con lui. Devono rendersi conto della grande opportunità che hanno, sia per il contesto in cui si trovano sia per il fatto di poter contare su un grande professionista come lui. A volte si dà tutto per scontato, invece non lo è. E va ricordato”, ha spiegato l’insegnante di danza.

