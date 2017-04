BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Quinn bacia Eric e pensa a Ridge, è vero amore?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 7 APRILE: RIDGE OTTIENE LA SUA VITTORIA - Per un matrimonio che viene anticipato ce n'è uno che invece viene posticipato. Oggi a Beautiful vedremo Eric chiedere a Quinn di diventare sua moglie già il giorno successivo, confermando di non essere interessato all'opinione di tutti i suoi familiari. Di diverso avviso, invece, sarà Brooke che chiederà a Bill di pazientare ulteriormente, concedendo ad RJ di rassegnarsi alla loro unione. Per questo i Brill non partiranno come previsto in un primo momento ma rimanderanno la cerimonia a data da destinarsi. Il magnate dell'editoria sarà deluso per questa decisione che lo allontanerà ancora una volta dalla donna che ama, mentre non si potrà dire la stessa cosa da parte di Ridge. Forrester, che era stato il primo a sperare in questo matrimonio per entrare in possesso del 12,5% delle quote dello Spencer, farà ora salti di gioia all'idea di non perdere la sua ex. Per loro ci saranno nuove speranze per un futuro insieme?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: QUINN E' INNAMORATA DI RIDGE! - La resa dei conti è sempre più vicina nelle puntate americane di Beautiful dove un gran numero di persone sono oramai a conoscenza della tresca clandestina tra Quinn e Ridge. Eppure, nonostante i recenti avvertimenti di Katie, per il momento la gioielliera ha deciso di mantenere il segreto con il marito, mantenendo la sua parte della mogliettina perfetta e innamorata. Ma cosa sta davvero passando per la mente della Fuller? Mentre Ridge sembra essere deciso a riprendersi Brooke, cominciando insieme a lei la vita che aveva sempre sognato, ben diverso è il caso della sua matrigna che continua a pensare costantemente al figliastro. Anche in occasione di un confronto con Eric, durante il quale ha dichiarato al marito di non poter vivere senza di lui, la madre di Wyatt lo abbracciato, pensando ai momenti romantici trascorsi qualche prima niente meno che con Ridge. Se questo non è amore, siamo davvero molto vicini... Clicca qui per vedere le foto che descrivono quanto accaduto tra Eric e Quinn, con tanto di pensieri proibiti!

