BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata americana 10 aprile: Sally chiude i ponti con Thomas

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 10 APRILE: SALLY CHIUDE CON THOMAS - Molti telespettatori americani di Beautiful si sono affezionati fin da subito alla coppia formata da Thomas e Sally. Sebbene la loro relazione sia ancora all'inizio, era innegabile notare come tra loro ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia, tanto che la Spectra aveva persino raggiunto lo stilista in Australia, per trascorrere qualche giorno in sua compagnia (e non solo per litigare con Steffy). Questa relazione però dovrà affrontare già da lunedì i primi veri problemi, a causa della decisione del clan Spectra di rubare i bozzetti della Forrester Creations. Dopo avere visto il filmato proveniente dal ciondolo di Coco, Sally proverà a fare un passo indietro, chiedendo alla nonna di smettere con questa pazzia ma tutto risulterà inutile. Shirley, infatti, userà i tasti giusti per convincere la nipote a dare una possibilità alla famiglia. Per questo per Sally non resterà che una possibilità: porre fine alla sua relazione con Thomas, prima che lui scopra le sue colpe e quelle dei suoi familiari. Ma cosa penserà a tal proposito il rampollo Forrester? E se a sorpresa si dimostrasse comprensivo?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 10 APRILE: COCO AIUTA LA FAMIGLIA MA... - Una bomba ad orologeria è pronta ad esplodere nelle puntate americane di Beautiful. Ma in questo caso non si tratta di un ordigno vero e proprio, come accadrà molto presto nelle trame de Il Segreto e Una vita. Nel caso della soap americana, sarà una notizia sconvolgente a creare molto presto problemi a non finire. I primi misteriosi spoiler relativi alla puntata del prossimo lunedì segnalano infatti novità riguardo i disegni della Forrester Creations, filmati da Coco attraverso la sua piccola videocamera. E' noto che la più piccola di casa Spectra sarà del tutto ignara di questa novità che potrebbe causare più di qualche problema al suo rapporto con RJ. Nel frattempo Darlita, Sally e Shirley penseranno ad una strategia per usare a loro vantaggio questi stupendi bozzetti, anticipando i tempi della loro sfilata come solo la prozia e sorella Sally sapeva fare molti anni prima con il 'mandrillo' Clark...

