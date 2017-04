Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: SANTIAGO POLIGLOTTA, IL VIDEO DEL BIMBO ALLE PRESE CON L’INGLESE INCANTA I FANS - Belen Rodriguez è stata aspramente criticata sui social perché il piccolo Santiago, invece di andare all’asilo, segue lei e il nuovo fidanzato Andrea Iannone in giro per il mondo. Nel giro di qualche settimana il bimbo è stato infatti in Australia e in Qatar, portando gli utenti dei social a domandarsi se andasse mai all’asilo come gli altri bambini della sua età. A quanto pare la mamma di Santiago ha scelto di istruirlo in maniera diversa, almeno per adesso, ma il bambino impara comunque tante cose. La showgirl argentina ne ha dato prova in un video pubblicato nelle ultime ore sulla sua pagina Facebook, la stessa dove erano arrivate le critiche alle foto di lei e Santiago in giro per il mondo. Nel filmato vediamo il figlio di Stefano De Martino rispondere alle domande della mamma, che gli chiede, in spagnolo, se sappia parlare in inglese: “No tanto…solo so dire yes, no e no speak english…e poi spill water”. Orgogliosa, Belen ha condiviso la prova linguistica di Santiago scrivendo: “Non potevo non condividere con voi questo momento!!!!! nou speak english!!!! Ma sopratutto spill water!”.

Il video ha fatto il pieno di like e i commenti, questa volta, sono stati per la maggior parte positivi: “Viene criticata perché non è una brava mamma dal momento che il figlio non frequenta l'asilo. Il piccolo Santi ha già visto mezzo mondo e parla 3 lingue. Io parlo solo l'italiano!”, “Santiago diventa ogni giorno più bello , simpatico e intelligente, esattamente come la sua mamma . E come parla bene. Ha un faccino adorabile , da strapazzare di coccole”, “E le babbee che la criticano perché non lo manda all'asilo. A gnogneee lei gli parla lo spagnolo lui risponde in italiano e comincia a parlare inglese. Grande BELEN e bravo Santiago”. Clicca qui per vedere il video.

© Riproduzione Riservata.