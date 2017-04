Bobo Vieri/ Video, confessioni da Cattelan: “una mia ex mi picchiava e frustava!"

Cristian Bobo Vieri

Bobo Vieri, confessioni hot sulle sue ex a "E poi c'è Cattelan": "Una mi frustava, un'altra era affamata!" - Christian "Bobo Vieri is back e anche in grande stile. Ospite al talk show "E poi c'è Cattelan", l'ex bomber calcistico e grande 'trombeur de femmes' si è sottoposto ad un simpatico gioco proprostogli dal conduttore Alessandro Cattelan: lui proponeva a Vieri delle foto di suoi presunti flirt affinchè il calciatore confermasse o meno la liason. Bobo non solo ha accettato, ma si è anche spinto con alcuni dettagli piccati delle relazioni in questione. Ed ecco che, di fronte ad uno scatto in particolare, arriva l'inaspettata confessione: "Di questa ho un brutto ricordo: mi picchiava, mi frustava. Veniva da me con una frusta e mi frustava sul sedere. Io che facevo? Scappavo!". Stupito Cattelan ha dichiarato: "La conosco: non la guarderò più con gli stessi occhi". (Clicca qui per il video completo!)

Bobo Vieri, confessioni hot sulle sue ex a "E poi c'è Cattelan": chi sono le ex di cui parla? - Le foto mostrate da Alessandro Cattelan a Bobo Vieri non sono, ovviamente, state mostrate anche al pubblico ma solo al calciatore. Ma il simpatico siparietto non si è concluso qui, anzi le confessioni di Bobo Vieri si sono fatte sempre più intime e piccanti: "Quest'altra c'ha due zi**e così! Me le metteva in faccia appena le aprivo la porta", ha dichiarato guardando un'altra foto e ancora: "Con quest'altra ancora, poi, dovevo starci almeno tre o quattro ore, se no si inca**ava: era affamata!". Inevitabile che sul web si siano scatenate le ipotesi, soprattutto maschili, su quali possano essere le donne di cui ha parlato Vieri: tra le ipotesi più diffuse Elisabetta Canalis, Melissa Satta, Belen Rodriguez, Sara Tommasi, Cristina Buccino.

