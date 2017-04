Celebrity Masterchef Italia / Vincitore e pagelle: Roberta Capua batte Nesli in finale

Celebrity Masterchef Italia

VINCITORE CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA: ROBERTA CAPUA PAGELLE FINALE: I TOP DELLA PUNTATA - La prima stagione di Celebrity Masterchef Italia si è ufficialmente conclusa ieri sera con la proclamazione di Roberta Capua come vincitrice. Tutto è andato come previsto, in quanto proprio lei era la grande favorita fin dal primo giorno. All'ex Miss Italia, soddisfatta di mettere in mostra un suo nuovo talento nascosto, spetta di diritto il miglior giudizio della serata, grazie alla presentazione di numerosi piatti degni di un vero ristorante: voto 8. Positiva è stata, nel complesso, anche l'esibizione di Nesli: il cantante in finale ha commesso qualche errore di troppo, ma merita comunque i complimenti di tutti per avere raggiunto un risultato tanto inaspettato: voto 7. Filippo è uscito dopo l'Invention Test ma non ha mal meritato, al contrario, anche per lui avrebbero potuto aprirsi le porte della finale: voto 7. Marisa si è comportata bene, anche se i giudici non le hanno permesso di accedere alla finalissima a due, se fosse tata a tre, come nella versione ufficiale, Marisa ce l'avrebbe fatta di certo: voto 7 per una delle concorrenti più talentuose di questa edizione.

I FLOP - Sono pochi i flop per questa finalissima caratterizzata più che altro dai buoni sentimenti e dai festeggiamenti per un programma che ha divertito più del previsto. Nella serata in cui Roberta Capua ha deciso di donare i 100.000 in palio a Save The children, i giudici avrebbero potuto essere meno cattivelli, soprattutto nella scelta degli ingredienti da attribuire ai concorrenti nell'Invention Test: voto 5 soprattutto al più severo di tutti, Bruno Barbieri. Nel complesso, il cooking show guadagna un 6 in pagella: è stato a tratti divertente con qualche concorrente all'altezza, ma cosa sarebbe accaduto senza Mara Maionchi?

