D'AMORE E OMBRA/ Su Cielo il film con Antonio Banderas e Jennifer Connelly (oggi, 7 aprile 2017)

D'AMORE E OMBRA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 7 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - D'amore e ombra, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 7 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica dsal titolo originale Of love and shadows, prodotta nel 1994, viene proposta nell'ambito del ciclo Espana Carnal ed è tratta da un libro di Isabelle Allende. Gli attori protagonisti sono Antonio Banderas, che interpreta Francisco, Jennifer Connelly nei panni di Irene e Stefania Sandrelli nel ruolo di Beatriz. La regia del film è di Betty Kaplan. Il romanzo a cui si ispira la sceneggiatura di D'amore e ombra fu scritto dalla Allende nel 1984 quando si trovava in esilio in Venezuela, e si ispira a fatti realmente accaduti. Sia nel libro che nel film le vicende reali sono fortemente romanzate. Betty Kaplan, la regista del film, è nata a New York ma è cresciuta a Caracas, in Venezuela. D'amore e ombra è uno dei soli due film per il grande schermo che ha diretto, insieme a Doña Bárbara (1998). Almost a Woman (2006), il suo ultimo lungometraggio, è un film per la televisione. La Kaplan è anche produttrice e sceneggiatrice, lavora soprattutto per la tv ed ha vinto numerosi riconoscimenti. Antonio Banderas invece, è uno dei più noti attori spagnoli del grande schermo. Al suo attivo ha numerose pellicole, parecchie delle quali girate a Hollywood. Tra le più note ricordiamo Labirinto di passioni (1982) che rappresenta il suo esordio sotto la regia di Pedro Almodovar, Intervista col vampiro (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, 1994) è stato invece uno dei suoi più grandi successi commerciali insieme a La maschera di Zorro (The Mask of Zorro, 1998). Banderas ha lavorato anche come doppiatore e per la televisione. Ma ecco in breve la trama del film.

D'AMORE E OMBRA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 7 APRILE 2017: LA TRAMA - Irene è la direttrice di un giornale in Cile durante la dittatura di Pinochet. Un giorno si presenta da lei Francisco, un fotografo in cerca di lavoro. I due iniziano un sodalizio professionale che ben presto diventa qualcosa di più. Francisco e Irene infatti diventano amanti, ma soprattutto lui apre gli occhi di lei sulle atrocità commesse dal regime di Pinochet. Francisco infatti collabora con i ribelli che cercano di opporsi alla dittatura...

