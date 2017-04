DONATELLA RETTORE / Tra i protagonisti di Pechino Express? (Furore, 7 aprile)

Furore

DONATELLA RETTORE, LA CANTANTE OSPITE SU RAI 2: NELLA PROSSIMA EDIZIONE DI PECHINO EXPRESS? (FURORE, 7 APRILE) – Nella prima serata televisiva di Rai 2 va in onda la seconda puntata di Furore, lo show musicale condotto da Alessandro Greco con il prezioso supporto offerto dalla coppia comica Gigi e Ross. Un programma che ritorna nella casa degli italiani a distanza di venti anni dalla prima fortunata edizione. Tra gli ospiti di questo secondo appuntamento figura anche il nome della cantante italiana Donatella Rettore che soprattutto nel corso degli anni Ottanta ha monopolizzato la scena musicale italiana con una serie di hit di grande successo come Kobra. In quest’ultimo periodo si sta parlando moltissimo di Donatella Rettore in quanto sembra poter rientrare nel cast della prossima edizione del reality di Rai 2, Pechino Express. Per il momento non si hanno notizie certe in merito ma tra i nomi in ballo figurano anche quelli di Sara Tommasi, Lele Mora, Sophia Galazzo ex volto noto di Uomini e donne, la stessa Gemma Galgani senza dimenticare Tina Cipollari per la quale potrebbe esserci un ruolo di opinionista fissa. Staremo a vedere.

DONATELLA RETTORE, LA CANTANTE OSPITE SU RAI 2: LA CARRIERA (FURORE, 7 APRILE) – Nata nel mese di luglio del 1955 a Castelfranco Veneto, Donatella Rettore ha ottenuto in giovane età il diploma di interprete parlamentare. Tuttavia non riuscendo a resistere al richiamo della musica, decise di intraprendere un percorso formativo in tal senso. Nei primi anni Settanta prende parte ad un tour di Lucio Dalla facendogli da spalle e di fatto facendo tanta esperienza. Nel 1973 è stato pubblicato il suo primo singolo intitolato Quando tu. Dopo qualche mese, Gino Paoli le affida la sua canzone Ti ho preso con me. Nel 1974 è avvenuto il suo debutto al Festival di Sanremo con il brano Capelli Sciolti dove farà ritorno a tre anni di distanza con la canzone Carmela. Il primo grande successo per lei arriva però nel 1979 con la canzone Splendido splendente contenuto nell’album Brivido divino. L’anno seguente à ancora grande riscontro di pubblico con il brano Kobra, che probabilmente rappresenta l’apice della sua carriera. Complessivamente ha pubblicato 16 album di cui l’ultimo è uscito nel 2016 con titolo Emozionata sempre.

