EDEN/ Su Rai 4 il film con Jamie Chung e Jack O'Leary (oggi, 7 aprile 2017)

EDEN, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 7 APRILE 2017: IL CAST - Eden, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 7 aprile 2017 alle ore 23.15. Una pellicola di genere drammatica del 2012 tratto da una storia vera, e diretta da Megan Griffiths mentre nel cast della pellicola figurano Jamie Chung, Jack O'Leary, Beau Bridges, Scott Meclowicz, Tracey Fairaway, Nama Kates, Russell Hodgkinson, Tony Doupè, Bhama Roget, Janine Monterroza, Tantoo Cardinal ed Eddie Martinez. Il film è stato girato principalmente a Washington e l'idea di trasformare in pellicola una storia realmente accaduta nasce da parte dello sceneggiatore del film, il quale aveva letto un articolo sul traffico umano riguardante tale Chong Kim. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

EDEN, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 7 APRILE 2017: LA TRAMA - La pellicola racconta la storia della diciottenne coreana immigrata negli Stati Uniti, precisamente nel New Mexico insieme alla sua famiglia, Hyun Jae. Quest'ultima appena diciottenne e stanca di sgobbare nel negozio del padre, una sera decide, nonostante la disapprovazione dei genitori di uscire per locali insieme alla sua amica Abbie. In un bar incontra un uomo affascinante in divisa che la corteggia e la riempe di complimenti ed ingenuamente la giovane accetta di passare la notte a casa sua. Una volta in macchina si rende conto di essere vittima di un raggiro, giacché nota un'altra uniforme ed un distintivo falso sul retro del sedile della macchina di Vaughan. Nel tentativo di fuggire la giovane Hyun viene catturata, imbavagliata, legata e bloccata in un'altra macchina. Successivamente quest'ultima si ritroverà nel bel mezzo di un edificio nel deserto, un ex deposito per le armi che ora sembra quasi attrezzato come un ospedale. Spogliata e privata di ogni suo effetto personale viene subito a conoscenza degli intenti dei suoi rapitori ovvero il finto ufficiale Vaughan e lo sceriffo corrotto Bob Gault. I due individui infatti, sono a capo di un'organizzazione criminale la quale si occupa di traffico sessuale e prostituzione, Hyun Jae viene ribattezzata Eden. Alla ragazza viene proposto di lavorare per l'organizzazione e di prostituirsi, in caso contrario la sua famiglia subirà delle conseguenze. Spaventata dagli orrori ai quali assiste nei giorni successivi, Eden familiarizza con l'organizzazione, inizialmente sfruttata solo per video a sfondo sessuale, incontra il suo primo cliente dal quale tenta di fuggire ferendolo. Vaughan la raggiunge e la riporta direttamente all'ex deposito pronto a punirla, la ragazza infatti viene lasciata in una vasca piena di ghiaccio per ore. Nel corso della sua prigionia Eden fa amicizia con Priscilla, la quale le spiega che ha solo un anno per essere sfruttata dall'organizzazione per poi non essere più utile. Le due vengono presto divise e trascorso un anno Eden comprende sempre più il funzionamento dell'organizzazione, quest'ultima avvisa Vaughan di diverse truffe ai suoi danni e grazie a questa soffiata, Eden sottratta al traffico della prostituzione inizia a svolgere mansioni d'ufficio per l'organizzazione. Tra i due nasce una specie di legame, Vaughan insospettito da alcuni comportamenti dello sceriffo lo uccide durante una gita in barca di fronte alla giovane Eden che resta al fianco del suo amante. Eden successivamente conosce Mario, impegnato nel traffico di bambini e realizza che è lo stesso uomo che ha partecipato al suo rapimento, perlustrando la casa ritrova Priscilla e la avverte che Vaughan e Mario intendono vendere il suo bambino. Decisa a fuggire, uccide Vaughan con della droga e intima Mario di liberare Priscilla, una volta libere le due ragazze partono per il deserto fino ad arrivare ad un telefono a gettoni, dove Eden chiama disperata sua madre.

