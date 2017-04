ELODIE DI PATRIZI E LELE/ Insieme sui social: per smentire le voci legate a Giannini? Video

Elodie Di Patrizi

ELODIE DI PATRIZI E LELE, INSIEME SUI SOCIAL: PER SMENTIRE LE VOCI LEGATE A GIANNINI? (OGGI, 7 APRILE 2017) - Elodie Di Patrizi di nuovo sotto i riflettori: qualche ora fa l’artista è tornata su Instagram Stories condividendo un video che vede Lele al centro delle scene. Nella clip, i due cantanti sono insieme, seduti ad un tavolo di ristorante: il vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2017 sottolinea che la clip girata da Elodie non può essere altri che una vendetta, probabilmente arrivata in seguito a qualcosa che è stato filmato in precedenza. Dispettosi al punto giusto, e teneri uno nei confronti dell’altro, sono tornati a far sognare i fans, ma non solo: forse hanno anche fatto un passo in avanti in modo da mettere a tacere alcune delle voci circolate nei giorni scorsi. A molti infatti non era sfuggita l’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo su Oggi, e poi ripresa da Dagospia, secondo cui il rapporto di collaborazione - appena nato - con il produttore Fabrizio Giannini potesse in realtà nascondere un legame di altra natura con Elodie. La conferma non è mai arrivata, e queste immagini - sappiano bene che la cantante e Lele sono molto riservati, specie sulle piattaforme social - sembrano giungere proprio come una silenziosa ma esplicita smentita.

ELODIE DI PATRIZI E LELE: LA COLLABORAZIONE CON IL NOTO PRODUTTORE (OGGI, 7 APRILE 2017) - Elodie e Lele sono legati sentimentalmente fin dai tempi del talent show Amici, a cui hanno partecipato insieme: lo scorso febbraio hanno preso parte al Festival di Sanremo 2017 su Rai 1, lei nella categoria dei Big e lui in quella delle Nuove Proposte (aggiudicandosi la vittoria). La loro relazione, dunque, sembra procedere ancora a gonfie vele. Per quanto riguarda il fronte professionale, dopo la fine del rapporto lavorativo che la legava a Emma Marrone, Elodie Di Patrizi ha annunciato di essersi appunto affidata al noto produttore: “Per continuare il mio percorso artistico ho scelto come compagno di viaggio Fabrizio Giannini. Ciò nasce dalla voglia di mettermi alla prova”, aveva spiegato con un post su Instagram.

© Riproduzione Riservata.