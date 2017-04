Elettra Lamborghini / Video, malore in diretta al Grande Fratello spagnolo: viene eliminata!

Elettra Lamborghini (Facebook)

Elettra Lamborghini, malore in diretta al Gran Hermano Vip: la finalissima finisce male! - Malore in diretta per Elettra Lamborghini. Il tutto è accaduto nel corso della finalissima del Gran Hermano Vip (Il Grande Fratello Vip spagnolo), durante la quale Elettra ha avuto un calo di pressione improvviso e si è quindi sentita male. Il tutto è accaduto dopo aver visto il video della lite di suo padre contro la mamma di una concorrente; dopo la visione Elettra ha così avuto un mancamento ma il conduttore credeva si trattasse di uno scherzo, tanto che ha scherzato con lei, chiedendole se potesse attendere qualche minuto prima di cadere a terra. Solo dopo un pò tutti si sono accorti che non si trattava affatto di uno scherzo, ecco perchè la Lamborghini è stata prontamente soccorsa e portata fuori dallo studio dalla sicurezza. Una puntata non proprio felice quindi per Elettra Lamborghini che oltre al piccolo malore non è neppure riuscita a conquistarsi il podio (si è infatti classificata quarta dietro le concorrenti Daniela, Irma ed Alyson).

Se llevan a Elettra de plató #Gala15GHVIP5 pic.twitter.com/TCiVECjRyg — SEGUI (@gh_seguidor) 7 aprile 2017

