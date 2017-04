FABRIZIO CORONA/ Video, la mamma lo difende: “Vittima di un ingiustizia, ha ragione da vendere”

Fabrizio Corona

FABRIZIO CORONA, LA MAMMA LO DIFENDE: "VITTIMA DI UN'INGIUSTIZIA, HA RAGIONE DA VENDERE" -

C'era anche Gabriella Corona, madre di Fabrizio Corona, tra coloro che ieri si sono recati al Tribunale di Milano per assistere alla nuova udienza del processo contro l'ex re dei paparazzi. Sua madre non ha mai mancato un'udienza e ieri si è sfogata ai microfoni de La vita in Diretta proclamando a gran voce l'innocenza del figlio e parlando delle sue condizioni dopo 5 mesi di carcere: "Sta abbastanza bene, lo vado a trovare spesso in carcere. Da una parte è molto arrabbiato perché è convinto di vivere ancora un’ingiustizia, mentre dall’altra è molto volitivo nel desiderare che presto tutto si possa risolvere, cosa che anch’io auspico. C’è sempre il suo carattere irruente data la sua personalità un po’ sopra le righe ma ha ragione da vendere perché ancora una volta è stato indagato per cose che non hanno ragione di essere. Non condivido però il suo parlare a voce alta in tribunale e il suo non essere troppo educato. Quando è arrabbiato parla in modo non estremamente rispettoso però io lo capisco perché sta subendo un’ingiustizia e in qualche modo si deve ribellare. A volte penso che non voglio vederlo diverso perché questo suo modo diverso lo aiuterà a risolvere questi problemi, se si rimane vittime non si riesce poi a uscire da questi tunnel in cui poi ci si ritrova. Sono sempre e per sempre vicino a lui. Io ho fiducia negli avvocati e nella giustizia, perché prevale sempre. Quello che mi ha infastidito molto è che tutta la gente che gli voleva bene lo ha messo in difficoltà e gli ha fatto delle accuse ingiuste, questo mi ha ferito profondamente". Clicca qui per vedere il video dell'intervista a Gabriella Corona.

© Riproduzione Riservata.