FLAVIO MONTRUCCHIO/ Come se la caverà con le canzoni? (Furore, 7 aprile 2017)

Furore

FLAVIO MONTRUCCHIO, L’ATTORE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2 (FURORE, 7 APRILE 2017) - Per il secondo venerdì consecutivo anche questa settimana torna l'appuntamento con Furore 20 years. Il ritorno della storica trasmissione di Rai due ha incontrato un forte consenso del pubblico che durante la prima puntata ha premiato il ritorno in tv di Alessandro Greco. Ad aiutarlo nella conduzione la nuova edizione di Furore vede la presenza del famoso duo di comici proveniente da Made in sud, Gigi e Ross. Anche nell'appuntamento di questa sera andrà in scena la consueta sfida che vedrà contrapporsi uomini e donne. Nel team maschile, uno degli ospiti sarà Flavio Montrucchio.

FLAVIO MONTRUCCHIO, LA SUA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI TV: (FURORE, 7 APRILE 2017) - Recentemente l'attore e presentatore tv diventato famoso al grande pubblico dopo la sua partecipazione al Grande Fratello è tornato alla ribalta grazie alla sua partecipazione a diversi show e quiz musicali. Nell'ottobre del 2016 è stato ospite della programma d'intrattenimento Stasera tutto è possibile, andato in onda in prima serata su Rai Uno da Amadeus. Montrucchio ha partecipato alle trasmissioni in veste di ospite partecipando alle innumerevoli prove comiche d'improvvisazione che caratterizzano il programma. Di recente ha poi partecipato al programma Music Quiz, sempre condotto da Amadeus in cui l'attore è stato chiamato a mettere alla prova le sue conoscenze in campo musicale.

FLAVIO MONTRUCCHIO, LA CARRIERA (FURORE, 7 APRILE 2017) - Flavio Montrucchio è nato a Torino nel maggio del 1975 ed è un famoso attore e conduttore televisivo. Dal 2003 è sposato con la show girl Alessia Mancini. Dal loro matrimonio sono nati Mya e Orlando. L'inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo è legata alla sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello che vinse con il 39% dei voti a suo favore. L'anno successivo inizia a studiare recitazione iniziano subito dopo a far parte della soap di Canale 5 Cento Vetrine, fino al 2007. Montrucchio ha inoltre partecipato a numerosi lavori teatrali come il musical Alladin e Greese, nel quale veste i panni di Danny zuco. Nel 2011 entra a far parte del cast de La Squadra. L'anno successivo ha partecipato come concorrente nella trasmissione di Carlo Conti, Tale e Quale Show.

