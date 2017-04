FUOCOAMMARE/ Su Rai Movie il film con Samuele Pucillo (oggi, 7 aprile 2017)

film seconda serata

FUOCOAMMARE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 7 APRILE 2017: IL CAST - Fuocoammare, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 7 aprile 2017 alle ore 23.00. Un documentario girato dal regista romano (ma eritreo di origine) Gianfranco Rosi, capace di stregare il pubblico ma anche la giuria del Festival di Berlino che, nel 2016, l'ha insignito dell'ambito "Orso d'Oro". Presentato ufficialmente nel corso della kermesse berlinese del 2016, "Fuocoammare" è arrivato nelle sale italiane lo scorso 18 febbraio, a pochi giorni dalla serata di consegna dei Premi Oscar. Tuttavia, non è al primo passaggio sul piccolo schermo dal momento che c'è già stata una "prima" su Rai 3, il documentario di Rosi è uno dei capolavori del cinema italiano recente grazie al crudo realismo con cui racconta la realtà di Lampedusa, dei flussi migratori che interessano l'isola ma anche di come la popolazione locale vive il fenomeno. Nel cast figurano gli abitanti del luogo che interpretano se stessi, come ad esempio il giovane Samuele Pucillo e Pietro Bartolo, medico da anni in prima linea sul fronte umanitario. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

FUOCOAMMARE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 7 APRILE 2017: LA TRAMA - Trattandosi di un documentario che non presenta inserti di fiction, la narrazione di "Fuocoammare" non segue un vero e proprio canovaccio ma si affida ad alcuni "quadretti" che raccontano la vita degli abitanti di Lampedusa con, sullo sfondo, le tragedie legate all'immigrazione balzate agli onori della cronaca nazionale. Su tutte, però, domina la storia di Samuele (un ragazzino che sogna di diventare anch'egli un pescatore ed è seguito dalla telecamera nel suo girovagare per l'isola e nei luoghi più remoti), quella del dottor Bartolo (direttore di un poliambulatorio e che effettua la prima visita a ogni migrante) e, infine, quella dei profughi nordafricani che continuamente sbarcano sull'isola siciliana, tra salvataggi in mare, accertamenti medici, trasferimenti nei centri di accoglienza e i successivi racconti dei sopravvissuti. Mentre le storie degli "isolani" si intrecciano, Rosi indugia occasionalmente anche sul lavoro degli uffici della Marina, impegnata a vagliare le richieste di soccorso. Nel corso delle riprese viene anche svelato il perché del titolo "Fuocoammare", ispirato al tempo in cui le navi militari lanciavano dei razzi al largo e che, di notte, facevano diventare rosse le acque. Approssimandosi al finale, la narrazione pian piano "abbandona" il piccolo Samuele e i suoi sogni di diventare un marinaio per tornare alla stretta attualità, con le nuove emergenze e le tragedie dei profughi che, simbolicamente, sembrano ripetersi in eterno, giorno dopo giorno.

