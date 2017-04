Fabrizio Corona/ Ultime notizie, Silvia Provvedi sbotta a Mattino 5: "È innocente, è in ansia ma combatterà"

Silvia Provvedi Fabrizio Corona (Mattino 5)

Ultime notizie, Fabrizio Corona in carcere, parla Silvia Provvedi a Mattino 5: "È innocente, ora è in ansia ma combatterà fino alla fine" - È più che sicura Silvia Provvedi che il suo fidanzato Fabrizio Corona sia innocente e che il suo posto non sia di certo in galera. Lo confessa a Mattino 5, programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, dove viene intervistata proprio in vista della nuova udienza dell'ex re dei paparazzi: "Il carcere è duro per tutti non è certo una passeggiata, abbiamo 6 ore al mese per vederci, abbiamo avuto occasione di parlare, ma lui è combattivo e pronto a dimostrare la sua innocenza e io credo e so che è innocente. - esordisce la Provvedi, che racconta lo stato d'animo di Corona - Diciamo che l'ansia e la tensione c'è ma è sereno e pronto a combattere. Sicuramente anche se è dura riuscirà a reggere il colpo, è una persona molto forte, tosta e ha tutte le ragioni e i diritti per poter dimostrare di essere innocente e che i soldi sono assolutamente frutto di lavoro e leciti".

Fabrizio Corona in carcere, parla Silvia Provvedi a Mattino 5: "Fabrizio ha versona 8 milioni di tasse dal 2009" - Silvia Provvedi difende senza remore il fidanzato Fabrizio Corona e tiene infatti a precisare: "Questo ci tengo a dirlo perchè Fabrizio passa sempre per quello che evade e basta invece dal 2009 ad oggi ha versato circa otto milioni di euro di tasse, questo ci tengo a dirlo perchè io non sto con un delinquente". Per la Donatella i miglioramenti in comunità erano infatti evidenti: "in affidamento lui stava diventando davvero un'altra persona, si stata davvero ritagliando un bel ruolo come padre, la fiducia del figlio, stava riallacciando un rapporto con la madre - poi si addentra nei particolari del loro attuale rapporto - io gli sto dando la stabilità e il supporto per un futuro bello e spero che gli venga data la possibilità di recuperare di cominciare quel percorso lì fuori dal carcere, perchè so che Fabrizio ha realmente bisogno di una terapia costante ma non in galera, perchè non penso sia il posta che possa farlo migliorare e cambiare", conclude Silvia Provvedi tra gli applausi del pubblico in studio a Mattino 5 (leggi anche le confessioni della madre di Corona).

© Riproduzione Riservata.