Furore/ Anticipazioni e ospiti puntata 7 aprile: Valeria Marini, Melissa Satta e Aldo Montano pronti a sfidars

Furore

FURORE, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 7 APRILE - Un'altra sfida tra maschi e femmine sta per andare in scena nella nuova puntata di Furore. Lo storico programma musicale compie 20 anni e si ripresenta in tv con una nuova sfida tutta da ascoltare. Piccole note per dare il via ad una vera e propria battaglia in questa seconda puntata della nuova edizione del programma in onda oggi, venerdì 7 aprile, con Alessandro Greco alla conduzione insieme a Gigi e Ross. Dopo il successo dell'esorsio, Furore è pronto a stupire nuovamente grazie ai giochi ideati e pensati da un team di autori che annove anche Luca Zanforlin, storico braccio destro di Maria De Filippi ad Amici. Non mancherà nemmeno lo spazio dedicato alla danza con le coreografie sono di Martina Nadalini e Roberto Carrozzino. Ospiti musicali della serata Donatella Rettore e gli Zero Assoluto. Ma chi giocherà in questa seconda puntata?

FURORE, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 7 APRILE - Nuova scorpacciata di vip per il pubblico di Raidue che anche questa sera avrà modo di vedere Furore. Il programma musicale torna in prime time e lo fa con due squadre allo scontro. Da una parte abbiamo le donne con Valeria Marini, Simona Izzo, Giorgia Palmas, Giulia Salemi e Melissa Satta, dall'altra, invece, quella degli uomini con Paolo Conticini, Alessandro Di Sarno, Aldo Montano, Flavio Montrucchio e Ricky Tognazzi. Brani italiani, internazionali, contemporanei ma anche i grandi classici degli anni '70, '80 e '90 metteranno a dura prove le due squadre che dovranno vedersela con “Canzoni interrotte”, “Vip Sync”, “Karaoke arcobaleno”, “Identysong” e il medley finale di “Tutti ballano Furore”. Gigi e Ross si schiereranno con le due squadre, mentre Alessandro Greco, dalla sua postazione, deciderà di volta in volta a quale squadra assegnare i punti nei vari giochi, fino a determinare la squadra vincitrice della puntata.

© Riproduzione Riservata.