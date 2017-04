G.I. JOE - LA NASCITA DEI COBRA/ Su Italia 1 il film con Channing Tatum (oggi, 7 aprile 2017)

film prima serata

G. I. JOE - LA NASCITA DEI COBRA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 7 APRILE 2017: IL CAST - G.I. Joe - La nascita dei cobra, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 7 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere thriller, fantascientifica e azione del 2009 che è stata diretta da Stephen Sommers (La mummia, Van Helsing, Il luogo delle ombre) ed interpretata da Channing Tatum (Mike Magic, 21 jump street, Step up), Sienna Miller (Il sapore del successo, American sniper, Alfie) e Rachel Nichols (Conan the barbarian, -2 Livello del terrore, la serie tv Criminal minds). Il film è basato sull'omonima serie di giocattoli lanciata dalla Hasbro negli anni '80 e divenuta in quel decennio estremamente popolare soprattutto fra i maschietti. Agli stessi G.I. Joe era stata dedicata nel momento di loro massima popolarità, anche una serie tv a cartoni animati ed un lungometraggio d'animazione. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

G. I. JOE - LA NASCITA DEI COBRA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 7 APRILE 2017: LA TRAMA - 1641. Le forze francesi riescono a catturare in Scozia James McCullen IX, un commerciante di armi colpevole di avere fornito armamenti ai nemici della Francia. Per fare un esempio di quest'ultimo, sul suo volto viene applicata una maschera di ferro rovente. In un vicino futuro, James McCullen (discendente del trafficante di armi del prologo) inventa una nuova arma potentissima basata sulle nanotecnologie, in gradi di distruggere un'intera città. Quando le testate acquistate dalla NATO vengono trasferite in un deposito, la loro scorta è affidata ai G.I. Joe (Global Integrated Joint Operating Entity), un gruppo di militari super addestrati e pronti per ogni tipo di missione. In particolare a scortare la testata sono Duke (Channing Tatum) e Ripcord (Marlon Waynas), che però vengono assoldati da un commando guidato dalla terrorista Baronessa (Sienna Miller), che Dukes riconosce come una sua ex fidanzata. La situazione viene salvata dall'arrivo del resto dei G.I. Joe, ma la Baronessa riesce a fuggire. Il piano di McCullen ora è utilizzare le nanotecnologie per cerare un intero esercito di supersoldati con cui controllare il mondo intero, e intende riuscire a rovesciare i governi del mondo proprio con l'uso delle bombe da lui progettate. Baronessa, insieme ad un ninja suo fedele, si infiltrano quindi nella base dei G.I. Joe dove riescono ad entrare in possesso delle testate. Solo i G.I. Joe ora potranno riuscire a recuperarle e bloccare i perfidi piani di McCullen e della Baronessa.

