GIORGIA PALMAS/ In sfida nel programma musicale di Rai 2 (Furore, 7 aprile 2017)

GIORGIA PALMAS, LA SHOWGIRL PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2 (FURORE, 7 APRILE 2017) - Questa sera, venerdì 7 aprile torna l'ormai consueto appuntamento con l'intrattenimento musicale di Furore, la trasmissione condotta da Alessandro Greco con la partecipazione di Gigi e Ross. Greco torna alla conduzione di Furore dopo ben vent'anni. Anche questo venerdì i protagonisti della serata saranno le due squadre di concorrenti rivali suddivise in maschi contro femmine. Tra le ospiti della serata del team femminile ci sarà anche Giorgia Palmas.

GIORGIA PALMAS, I SUOI PROGETTI LAVORATIVI (FURORE, 7 APRILE 2017) - L'ex velina del telegiornale satirico Striscia la notizia è in procinto di iniziare diversi progetti. Ha di recente annunciato che per il secondo anno consecutivo sarà la madrina del Giro d'Italia, approdato ormai alla sua centesima edizione, che partirà il 5 maggio proprio dalla sua regione natale, la Sardegna, per la precisione da Alghero. L'annuncio è stato reso pubblico durante un evento organizzato a Milano da Enel Energia. L'ultima tappa del Giro in Sardegna passerà proprio per Cagliari, la città che le ha dato i natali. Giorgia Palmas, assieme al suo compagno Vittorio Brumotti, è inoltre il nuovo volto della campagna pubblicitaria lanciata dalla casa automobilistica Toyota per la promozione della nuova Toyota C-HR. Nel mese di dicembre dello scorso anno i due hanno presenziato allo stand Toyota presso il Motor Show di Bologna dove hanno premiato il vincitore del contest dal titolo King of the flow.

GIORGIA PALMAS, LA CARRIERA (FURORE, 7 APRILE 2017) - Giorgia Palmas è nata a Cagliari nel marzo del 1982 ed è una conduttrice ed attrice italiana. La sua avventura lavorativa nel mondo dello spettacolo ha inizio nel 2000 quando si aggiudica il secondo posto di Miss Mondo 2000 divenendo automaticamente Miss Queen Europe 2000. Nel 2001 prende parte a Buona Domenica nelle vesti di microfonina. L'anno successivo diventa velina e sostituisce Elisabetta Canalis a Striscia la notizia, aggiudicandosi il primo posto della trasmissione Veline. In coppia con Elena Barolo rimane nel programma di Antonio Ricci per due edizioni consecutive. Nel 2007 conduce TRL On Tour con Alessandro Cattelan su MTV e l'anno successivo entra nel cast di Buona la prima. Nel 2011 ha partecipato come naufraga nell'ottava edizione del reality show L'isola dei famosi.

