Gomorra 2/ Anticipazioni terza puntata 7 aprile: l'incontro tra Genny e Ciro

gomorra 2

Gomorra 2, anticipazioni terza puntata 7 aprile - La serie tv Sky torna questa sera su Raitre per un nuovo doppio appuntamento. Dopo aver portato a casa il 5% di share la scorsa settimana, Gomorra 2 ci riprova oggi, 7 aprile, e domani, con una nuova doppia puntata che ci porterà drritti dritti a metà di questa stagione. Don Pietro Savastano è tornato "libero" e adesso vive da latitante. Dopo qualche mese passato in Germania, il boss è finalmente tornato a casa sua dove, però, vive rinchiuso in quattro mura. Dalla sua parte ci sono i suoi fedelissimi e poi lei, la bella Patrizia, con la quale riesce ad avere un rapporto speciale. Proprio con il personaggio interpretato da Cristiana Dall'Anna, il boss si sfoga e parla di sé e di suo figlio. Con lui ha sbagliato spesso ma il fatto che si debba mettere nuovamente nelle sue mani non lo lascia tranquillo dopo quello che è successo. La question peggiorerà quando il boss scoprirà i termini dell'accordo raggiunto da suo figlio e dal suo rivale, l'uomo che ha ucciso sua moglie e ha messo le mani sul suo impero, come reagirà?

Gomorra 2, anticipazioni terza puntata 7 aprile - La nuova puntata di Gomorra 2 in onda oggi, 7 aprile, ci regala l'incontro tra Ciro e Genny. Uno dei momenti più belli dell'intera stagione è proprio quello che vedremo in questo terzo appuntamento. I due hanno finalmente deciso di chiudere i conti con il passato e per farlo si recano a Trieste dove si vedranno in un faccia a faccia al cardiopalma. I due hanno paura perchè sanno che da questo incontro potrebbero uscire morti ma questo non li ferma, anzi. La notte prima dell'appuntamento, Genny riuscirà a intrufolarsi nell'albergo di Ciro e puntargli una pistola in testa e chiarire chi dei due è il più forte. Riuscirà ad uccidere il suo amico e mentore o lo lascerà libero sicuro che è lui il vero boss adesso?

© Riproduzione Riservata.