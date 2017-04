IL CORAGGIO DI VINCERE/ Su Rai 1 il film con Adriano Giannini (oggi, 7 aprile 2017)

film prima serata

IL CORAGGIO DI VINCERE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 7 APRILE 2017: IL CAST - Il coraggio di vincere, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 7 aprile 2017 alle ore 21.25. Una pellicola di genere drammatica che è stata diretta da Marco Pontecorvo che verrà trasmessa in prima visione tv assoluta oggi, venerdì 7 aprile, in prima serata su Rai Uno. Il film vanta un cast di attori d'eccezione, tra i protagonisti troviamo figure del calibro di Adriano Giannini e Nino Frassica. Il film Il coraggio di vincere è stato prodotto in collaborazione con Rai Fiction e Red Film. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL CORAGGIO DI VINCERE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 7 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film tratta un argomento estremamente delicato ed attuale, ovvero il tema dell'immigrazione. Il protagonista è un giovane senegalese che riesce a riscattare la sua intera esistenza ad uno straordinario incontro completamente casuale ed inaspettato. Rocco, interpretato da Adriano Giannini, è un ex pugile professionista che dopo aver fallito nello sport a causa di un'amara sconfitta durante un campionato europeo di pugilato, ha deciso di ritirarsi dalle competizioni ufficiali. Raggiunti ormai i 40 anni di età e separatosi da alcuni anni dalla moglie, Rocco non sembra per niente soddisfatto della vita che conduce. Dopo essersi ritirato dal mondo del pugilato ha deciso di gestire una palestra assieme al suo vecchio allenatore Marcello, interpretato da Nino Frassica. La sua grande frustrazione deriva anche dal fatto che i ragazzi che allena nella sua palestra sono demotivati, privi di stimoli reali e totalmente impreparati ad affrontare il mondo del pugilato agonistico. Un incontro fortuito lo porta a fare la conoscenza di Ben, interpretato da Yan Gael, un giovane clandestino proveniente dal Senegal, privo del regolare permesso di soggiorno e senza alcun lavoro. Presto Rocco scoprirà in Ben un enorme talento per il pugilato e riverserà su di lui l'enorme passione per quello sport che ormai covava da anni senza nessun risultato. Attraverso il riscatto di Ben, anche Rocco spera di poter, almeno per una volta, riuscire a conquistare una vittoria personale e ad aiutare una promettente stella del pugilato a splendere.

