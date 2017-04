IL PICCOLO NICOLAS E I SUOI GENITORI/ Su La7 il film con Maxime Godart (oggi, 7 aprile 2017)

film prima serata

IL PICCOLO NICOLAS E I SUOI GENITORI, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 7 APRILE 2017: IL CAST - Il piccolo Nicolas e i suoi genitori, il film in onda su La7 oggi, venerdì 7 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola che ben rappresenta il nuovo filone della commedia francese diretta dal regista Laurent Tirard e che è la trasposizione in celluloide di una fortunata serie di fumetti ideati a fine anni cinquanta in Francia dal disegnatore Jean-Jacques Sempé e dal fumettista René Goscinny. Il film è arrivato nelle sale italiane nella primavera del 2010 ed è stato uno dei principali successi della stagione cinematografica 2009 in Francia, grazie soprattutto al "brand" di prestigio a cui si rifà, Laurent Tirard, noto per aver portato in scena un episodio di "Asterix & Obelix" (altro adattamento di un fumetto), ha realizzato il primo film ispirato alla serie di "Nicolas" in cui il mondo è visto dagli occhi di un bambino dalla grande fantasia.

Nel cast di "Il piccolo Nicolas e i suoi genitori" (non al primo passaggio televisivo sulle reti italiane), il regista transalpino ha scritturato il giovane Maxime Godart nella parte di Nicolas, vero e proprio idolo dei bambini francesi, mentre per gli altri ruoli del cast si è affidato ad alcuni volti noti al grande pubblico quali Valérie Lemercier (che interpreta la madre di Nicolas), Kad Merad (il padre di Nicolas) e Sandrine Kiberlain (la maestra del ragazzino). M a ecco nel dettaglio la trama del film.

IL PICCOLO NICOLAS E I SUOI GENITORI, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 7 APRILE 2017: LA TRAMA - Le vicende di "Il piccolo Nicolas e i suoi genitori" sono incentrate sulla quotidianità di un bambino francese di 8 anni, diviso tra una famiglia amorevole e una vita scolastica molto "movimentata" grazie ai suoi compagni, ma abbastanza ordinaria. Tuttavia, quando apprende che uno dei suoi amici ha un fratellino appena nato, nella testa di Nicolas si insinua il dubbio che anche i suoi genitori presto avranno un bebè, dunque non gli baderanno più come prima e lui verrà abbandonato in un bosco. Addirittura, dopo aver frainteso una frase della madre, si convince che questa sia davvero incinta e chiede aiuto agli altri alunni della sua classe ad elaborare un piano per sbarazzarsi del futuro nascituro. Tra espedienti più o meno plausibili e "gaffes" tipiche dei bambini, Nicolas arriva persino a cercare di guadagnare 500 franchi per poter assoldare un criminale che si occupi del neonato. Ad ogni modo, pian piano lo stesso Nicolas, frustrato dai continui fallimenti, comincia a scoprire che avere un fratellino non è la fine del mondo e così decide infine di parlarne con i suoi genitori e spiegare le proprie ragioni. Il colpo di scena, però, è dietro l'angolo. La discussione col piccolo Nicolas ha portato i suoi genitori a riflettere molto e così, dopo alcuni mesi, i due annunciano al bambino che presto arriverà un bebè, ma non un maschietto come fantasticava Nicolas, bensì una sorellina...

