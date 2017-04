IL SEGRETO/ Anticipazioni italiane e spagnole: Beatriz riconosce il bambino dei suoi incubi

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 7 APRILE: BEATRIZ RICONOSCE IL BAMBINO DEI SUOI INCUBI - Nella puntata de Il Segreto di oggi pomeriggio Hernando continuerà ad essere ricoverato in ospedale, dove potrà ricevere le giuste cure per riprendersi dal morbillo e dalla conseguente encefalite. Durante la sua assenza, Camila ha colto l'occasione al balzo per proseguire le sue indagini sul passato del marito e di Beatriz, trovando una foto di quest'ultima in compagnia di una donna e di un bambino. Poco dopo ha mostrato tale immagine alla ragazza, lasciandola sconvolta come poche volte era accaduto prima di allora. Per quale motivo? L'appuntamento odierno chiarirà a Camila le cause di questo shock: Beatriz, infatti, riconoscerà in quel volto il bambino che è presente in tutti i suoi incubi e che in qualche modo è legato al suo passato. Non ci saranno invece ricordi concreti relativi alla donna presente in loro compagnia: di chi si tratterà? Perché Hernando tiene nascosto tale importante scatto?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: SEVERO RITORNA A PUENTE VIEJO? - Sono ancora criptiche le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate che andranno in onda in Spagna nel corso della prossima settimana. In esse si parla di Matias e della sua nuova separazione da Beatriz, ci saranno riferimenti ai problemi di Camila e Hernando, oltre che alla salute ancora cagionevole di Raimundo. Non si fa menzione, invece, sulle sorti di Severo, ormai lontano da diverso tempo da Puente Viejo, dopo aver fatto credere a tutti di essere morto in un incidente d'auto. Santacruz ha voluto, in questo modo, porre fine agli intrighi del rivale Cristobal, lasciando a Carmelo il compito di portare a termine la sua vendetta e recuperare i beni della famiglia. E proprio Leal negli ultimi tempi si è avvicinato a Donna Francisca, alleandosi con lei contro Garriguez e preannunciandole un grande segreto del quale vorrà informarla. Si tratterà proprio della sorti di Severo? I fan spagnoli non hanno dubbi a tal proposito: Severo sta per tornare e questa volta riuscirà a sconfiggere l'odiato Cristobal, magari con l'aiuto dell'odiata Francisca...

© Riproduzione Riservata.