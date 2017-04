IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata spagnola 10 aprile: Camila accusa Hernando, non la ama più?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 10 APRILE: DURE ACCUSE DI CAMILA PER HERNANDO - In Italia stiamo vedendo i protagonisti de Il Segreto finalmente vicini, dopo essersi resi conto di essere innamorati l'uno dell'altra, ma in Spagna i tempi d'oro per Camila e Hernando sono destinati a finire molto presto. L'arrivo di Lucia a Puente Viejo ha infatti cambiato tutto, al punto che la signora Dos Casas continua a sentirsi fuori luogo anche all'interno ella sua stessa famiglia. A confermare che la situazione non è destinata a migliorare, giungono le anticipazioni relative alla puntata in onda in terra iberica il prossimo lunedì 10 aprile (ricordiamo che la telenovela va in pausa il sabato e la domenica). Camila sarà ancora profondamente turbata per gli ultimi avvenimenti che la faranno piombare in una profonda depressione. In un momento in cui ogni cosa le sembrerà nera, la donna accuserà Hernando di averla messa da parte e di non temere a lei come un tempo. Si tratterà soltanto di un suo sospetto o davvero il marito inizierà a pendere dalle labbra della terribile Lucia?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 10 APRILE: BEATRIZ SCOPRE LA VERITA'? - Tra le novità de Il Segreto relative alla puntata spagnola del prossimo lunedì, non potremo tralasciare la complicata situazione in cui si verrà a trovare Matias. Marcela gli ha confessato di essere in attesa di un bambino, lasciandolo nello sconforto più totale, quanto meno fino a quando il ragazzo ha deciso di rivolgersi ai genitori per chiedere un consiglio. La mugnaia di Puente Viejo gli ha infatti proposto di aiutarla economicamente nella crescita della loro creatura, confessandogli di non volere che lui la sposi (si tratterebbe infatti di un matrimonio senza amore). In attesa di scoprire come si evolverà la questione, ci sarà un'altra persona che si renderà conto che sta accadendo qualcosa di strano. Si tratterà di Beatriz che noterà un grande cambiamento in Matias, proprio nel momento in cui lui sembrava pronto a riprendere la loro relazione là dove era stata inderrotta. Come prederà questa novità? Una gravidanza non può essere nascosta a lungo...

