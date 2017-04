INFILTRATO SPECIALE/ Su Iris il film con Steven Seagal (oggi, 7 aprile 2017)

film prima serata

INFILTRATO SPECIALE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 7 APRILE 2017: IL CAST - Infiltrato speciale, il film in onda su Iris oggi, venerdì 7 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione del 2002 che è stata diretta da Don Michael Paul (Un poliziotto alle elementari, Sniper: Legacy, Rolling vengeance) ed interpretata da Steven Seagal (Trappola in alto mare, Duro da uccidere, Giustizia a tutti i costi), Morris Chestnut (The perfect guy, The best man holiday, Cuori di vetro) e il rapper Ja Rule. Infiltrato speciale è stato nominato a 2 Taurus World Stunt Awards, premi che vengono assegnati alle controfigure e agli stuntman nei film d'azione. Fra le varie categorie vi sono ad esempio miglior combattimento, miglior stunt con il fuoco e miglior stunt con un veicolo. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

INFILTRATO SPECIALE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 7 APRILE 2017: LA TRAMA - Sasha Petrosevitch (Steven Seagal) è un agente dell' FBI infiltrato nella malavita organizzata. Riesce ad entrare in grosso giro di ricettatori di auto di lusso, ma durante un'operazione la polizia interviene ed arresta tutta la banda. Per non scoprire il suo doppio gioco con gli altri malavitosi, nonostante sia stato ferito gravemente, Sasha si lasca arrestare e condannare. Una volta in prigione Sasha conosce un altro detenuto (Bruce Weitz) condannato a morte per l'omicidio di alcuni poliziotti, avvenuto durante una rapina. Il bottino di questa stessa rapina non è mai stato ritrovato, e il condannato decide di confessarne l'ubicazione proprio all'agente sotto copertura. L'esecuzione diventa un piccolo caso mediatico, essendo la prima nel nuovo carcere di New Alcatraz. Quando tutto sembra ormai pronto un commando fa irruzione nella prigione, e rapisce il prigioniero e il magistrato giunto per assistere all'esecuzione. Il loro obiettivo è ovviamente scoprire l'ubicazione del bottino prima che il ladro venga giustiziato e si porti il segreto nella tomba. Le trattative da parte dell'FBI per il rilascio degli ostaggi comincia subito, ma l'unico che può veramente fare qualcosa dall'inerno è Sasha che si mette a capo di una piccola banda composta da detenuti per fermare il commando e liberare prigioniero e magistrato.

