ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Ed. 12, Raz Degan attacca Moreno: l'israeliano si vendica

Raz Degan - Isola dei famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 VERSO LA FINALE: RAZ DEGAN ATTACCA MORENO – Raz Degan corre da solo verso la vittoria. In attesa di essere eletto nuovo re dell’Isola dei Famosi 2017, l’israeliano si sta godendo gli ultimi giorni di permanenza in Honduras dove sta trascorrendo i suoi ultimi giorni con Simone Susinna, tenendosi lontano dalle donne dell’Isola ovvero Eva Grimaldi, Malena e Nancy Coppola. Prima di tornare in Italia, Raz Degan si sta ancora togliendo qualche sassolino dalle scarpe. In queste ore, infatti, l’israeliano sta attaccando Moreno Donadoni il quale, secondo quanto sostiene Raz, non sarebbe stato in grado di sopravvivere tre settimane dal solo sull’Isola dei Primitivi. “Moreno ha quasi dato fuoco all'Isola dei primitivi. Aveva così tanta fame che forse voleva arrostire il suo stesso corpo. Si sarà vista la sua nullità, la sua capacità di fare pari a zero. Se davvero è stato lì per tre settimane, per conto suo, secondo me ha dimostrato di essere quello che è: nulla. E tutte queste canzoncine e ‘raga, raga', non servono a niente quando si tratta di sopravvivere, di procurarsi il cibo, di trovare un rifugio, di fare il fuoco o di trovare i paguri. Questo testa di paguro, non è riuscito a fare niente. Stava lì nella disperazione piena", ha dichiarato Degan a Simone Susinna, sempre più vicino al compagno d’avventura.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 VERSO LA FINALE: SIMONE SUSINNA NEL MIRINO DELLE DONNE – Mentre Raz Degan mantiene il suo solito atteggiamento, Simone Susinna è decisamente cambiato negli ultimi giorni allontanandosi da Malena, Nancy Coppola ed Eva Grimaldi e trascorrendo tutto il suo tempo con Raz. Un cambiamento dovuto alla nomination di Nancy e Malena che, nel corso dell’ultima puntata, hanno preferito nominare lui piuttosto che Eva Grimaldi. Simone, deluso dall’atteggiamento delle compagne, ha preso le distanze dalle donne le quali lo hanno accusato di seguire una semplice strategia e di seguire quello che fa Raz per cercare di portare a casa la vittoria. Nancy, inoltre, è sempre più convinta che la decisione del modello di non avere una storia con Malena sia dovuta al lavoro della compagna. Simone susinna, dunque, perde sempre più punti. Sarà lui a perdere la sfida al televoto proprio con Malena?

