Italia's Got Talent 2017/ Anticipazioni ultime audizioni: verso le semifinali, chi otterrà gli ultimi sì?

ITALIA'S GOT TALENT 2017, ANTICIPAZIONI E DIRETTA AUDIZIONI: ULTIMI SI' PER UN POSTO IN SEMIFINALE - Risate, lacrime e colpi di scena, la prima parte di Italia's Got Talent volgerà al termine proprio nella prima serata di oggi, 7 aprile, quando alle 21.15 su Sky Uno e TV8 andrà in onda l'ultima delle puntate dedicate alle Audizioni. La parte più divertente dei talent show spesso sono proprio le audizioni ma anche per questa nuova edizione di Italia's Got Talent è arrivato il momento di andare avanti e passare alla fase calda delle semifinali che ci attendono nelle prossime due settimane. I posti sono sempre di meno e i giudici devono pensare seriamente a stringere la cinghia. Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Frank Matano e Nina Zilli si preparano a chiudere in modo importante le Audizioni sperando che alle semifinali sia più facile ottenere il via libera verso la finale.

ITALIA'S GOT TALENT 2017, ANTICIPAZIONI E DIRETTA AUDIZIONI: ULTIMI SI' PER UN POSTO IN SEMIFINALE - Sono tanti i colpi di scena previsti per questa ultima puntata di audizioni di Italia's Got Talent 2017. Il talent show di Sky è prono a mandare in onda gli ultimi aspiranti semifinalisti di questa edizione ma le danze prenderanno il via con un numero d’apertura commovente ispirato alla danza di Pina Bausch. Non mancheranno le risate con una serie di personaggi tra cui un comico toscano in formato-mini che racconterà al pubblico le sue vicissitudini famigliari. Sul palco dello show saliranno anche cantanti e ballerini. Nel primo caso non potremo fare a meno di notare un duo chitarra e voce e la toccante storia di un cantante lirico venezuelano. Risate con una rock band siciliana che canta in giapponese e adrenalina con l’esibizione della prima donna ad esibirsi in beatbox. Oltre ai giudici non mancherà il supporto di Lodovica Comello. Alla fine delle audizioni si deciderà chi degli oltre 100 concorrenti che hanno ottenuto almeno 3, potrà accedere alle semifinali.

