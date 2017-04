L’ONORE E IL RISPETTO 5 / Anticipazioni seconda puntata 7 aprile: Tonio non ricorda nulla, per quanto ancora?

L'Onore e il rispetto 5

L’ONORE E IL RISPETTO 5, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 7 APRILE: TONIO RECUPERA LA MEMORIA? - Dopo tutte le informazioni e il riassunto de L'Onore e il rispetto 5, eccovi di seguito le dettagliate anticipazioni della seconda puntata che andrà in onda stasera, venerdì 7 aprile 2017 a partire dalle 21.25 circa sulla rete ammiraglia Mediaset subito dopo un nuovo appuntamento con il TG satirico di Striscia la Notizia. Vi ricordiamo che, il nuovo episodio con protagonista Tonio Fortebracci, potrà essere visionato anche in diretta streaming collegandovi da PC sul sito ufficiale Mediaset.it oppure scaricando l'app per iOS, Android e Windows Phone (sia da tablet, phablet e cellulari di ultimissima generazione). Il Commissario Maino (interpretato da Bruno Eyron) fa vedere a Tonio (Gabriel Garko) le fotografie della sua famiglia di cui però, non si sa più nulla. L'uomo spera che Tonio possa ricordarsi di qualcosa in modo da incastrare De Nicola (Valerio Morigi) e Trapanese (Gilberto Idonea). Fortebracci però, pare non ricordare assolutamente niente e così, De Nicola e Trapanese, venuti a conoscenza della notizia, organizzano un agguato mentre lui è in carcere. Le cose però, non procedono come da loro sperato e così i due uomini si troveranno in una situazione più difficoltosa del previsto: cosa succederà? Rosalinda (Giulia Petrungaro), approfittando di De Nicola innamorato di lei, fa entrare l'uomo nei suoi affari che stanno prendendo vita nel Sirenuse: come andrà a finire? Tonio recupererà la memoria prima che sia troppo tardi?

L’ONORE E IL RISPETTO 5, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 7 APRILE: DOVE SIAMO RIMASTI? - Oggi, venerdì 7 aprile 2017, a partire dalle 21.25 circa, andrà in onda su Canale 5 la seconda attesissima puntata de L’Onore e il rispetto 5: cosa è successo e cosa succederà? Nel nostro precedente focus, vi abbiamo offerto il video in anteprima che racconta - in breve - le dinamiche di questa sera. Per non perdere nemmeno un attimo della vostra fiction preferita con protagonista Gabriel Garko, vi rendiamo noto cosa è successo durante il corso del precedente appuntamento del 31 marzo. Tonio non ricorda assolutamente nulla, non sa chi è oltre a conosce nessun particolare del suo passato. Quando il suo carceriere Salvatore (interpretato da Mimmo Mognemi) viene arrestato dalla Polizia, non accorgendosi dell'uomo in cantina, Tonio avrà finalmente la possibilità di fuggire via senza essere scoperto. L'uomo così, fugge ella campagna assolata di Sirenuse. Mentre la Polizia è sulle sue tracce, Tonio si nasconde in un casale di campagna dove soccorre una vedova con un figlio e la protegge dalle aggressioni di un parente estremamente violento. De Nicola (Valerio Morigi) ed il Procuratore Trapanese (Gilberto Idonea) non sono a conoscenza della libertà di Tonio e così proseguono con i loro traffici di droga. La presenza di Rosalinda (Giulia Petrungaro) però, incomincia a creare una serie di problematiche non indifferenti: cosa succederà stasera?

L’ONORE E IL RISPETTO 5, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 7 APRILE: PROMO VIDEO - Prosegue anche oggi, il grande successo dell'ultimo capitolo de L'Onore e il rispetto 5, la fiction TV Mediaset con protagonista Gabriel Garko nel ruolo di Tonio Fortebracci. Cosa succederà stasera, venerdì 7 aprile? A partire dalle 21.25 circa, andrà in onda il secondo appuntamento e, a seguire avrete a vostra disposizione tutte le informazioni utili ed anche le anticipazioni sulla trama: cosa è successo durante il corso del primo appuntamento del passato 31 marzo? La prima puntata de L’Onore e il Rispetto – Ultimo Capitolo, si è portata a casa 3.639.000 spettatori, pari al 15.1% di share. Durante il corso di quella giornata, l'unico vera "nemica" era la pellicola in onda su Rai1, "La corrispondenza", film di Giuseppe Tornatore con 3.518.000 spettatori pari al 14.9% di share. In attesa di scoprire quanti telespettatori verranno nuovamente riconquistati dal fascino di Gabriel Garko, vi ricordiamo che nel corso del primo appuntamento siamo entrati in contatto con Tonio Fortebracci prigioniero dopo la terribile morte della sua donna. L'uomo per fortuna, riesce a fuggire dal suo carceriere ma del suo drammatico passato, non ricorda nulla: oppure sì? Per visionare il promo della seconda puntata, potete cliccare qui. Se volete scoprirne di più, vi consigliamo invece di proseguire nella lettura.

