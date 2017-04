MATRIX CHIAMBRETTI / Anticipazioni prima puntata 7 aprile: la repubblica “total pink” di Sconsolata!

Matrix Chiambretti

MATRIX CHIAMBRETTI, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 7 APRILE: EMMA BONINO OSPITE, SCONSOLATA PARLA DELLE QUOTE ROSA - Matrix Chiambretti torna questa sera, venerdì 7 aprile 2017 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Quali sono le novità e le anticipazioni sul programma della seconda serata di Canale 5? Ecco a seguire tutte le informazioni utili. Accanto a Piero Chiambretti ci saranno due grandissime novità: Gene Gnocchi e Sconsolata. Anna Maria Barbera, torna in pista dopo qualche tempo lontana dagli schermi TV e, come sempre, è pronta a stupire il suo pubblico con la sua divertentissima ironia e, per l'occasione, l'attrice sarà anche "presidente della repubblica delle donne". Dopo una piccola parentesi nel recente evento televisivo dedicato a Zelig, Sconsolata tornerà in pista per allietare il pubblico con la sua disarmante ironia e il suo dialetto meridionale. Durante l'intervista al Corriere della Sera che citavamo anche nel precedente focus, Piero Chiambretti ha spiegato come mai ha pensato a Sconsolata all'interno del programma in seconda serata. Dopo l'elezione di Donald Trump infatti, il conduttore ha raccontato di avere avuto una specie di illuminazione in quanto, sette milioni di donne sono scese in piazza protestando contro il nuovo Presidente Usa e da qui, la sua idea di dare totale potere alle donne, aprendo le danze con Emma Bonino. Sconsolata quindi, assumerà le vesti della padrona di casa per confrontarsi ogni puntata con una tematica differente relativa all'universo femminile. La prima riflessione della puntata di Matrix Chiambretti in onda oggi, sarà dedicata al tema delle quote rosa.

