MELISSA SATTA/ La showgirl a suon di musica come se la caverà? (Furore, 7 aprile 2017)

MELISSA SATTA, LA SHOWGIRL PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2 (FURORE, 7 APRILE 2017) - Questa sera, venerdì 7 aprile va in onda la seconda puntata del programma televisivo Furore. A distanza di vent'anni dall'esordio, Rai 2 ripropone quattro appuntamenti che mettono di fronte due squadre, una composta di cinque uomini e l'altra di cinque donne. Tutti i concorrenti appartengono al mondo dello spettacolo e della televisione. Tra le ospiti di questa seconda serata c'è l'attrice, modella e showgirl Melissa Satta.

MELISSA SATTA, GLI IMPEGNI LAVORATIVI E LA VITA DA MAMMA (FURORE, 7 APRILE 2017) - Attivissima sui social e con una fitta agenda di impegni che la portano dagli studi di Tiki Taka (il talk-show sportivo che lo scorso febbraio l'ha vista coinvolta in un incidente mediatico per il suo abbigliamento, a cui lei ha prontamente risposto, con fermezza e decisione) ai set pubblicitari e della moda, Melissa Satta ha vissuto molti cambiamenti nell'ultimo anno: primo fra tutti il matrimonio che l'ha resa la signora Boateng. Nel giugno 2016 ha infatti sposato il calciatore tedesco-ghanese Kevin Prince, dal quale aveva precedentemente avuto il figlio Maddox. In una recente intervista la trentunenne ex-velina ha raccontato il suo rapporto con i social e la sua attività di blogger: riservata, ma al contempo attiva sui mezzi di comunicazione, ha espresso il piacere di custodire una vita privata che non sia di dominio pubblico. Divisa tra Milano, dove il piccolo Maddox va all'asilo e lei ogni lunedì lavora a Tiki Taka, e la Spagna, dove il marito gioca nella squadra de Las Palmas, Melissa Satta è abituata a vivere di corsa. Ma è una ragazza in gamba, sportiva: da giovane ha praticato il karate e anche il calcio: la fatica non le crea disagio, anzi, lei si dice stimolata. Certamente in questi ultimi anni l'avventura più bella è quella di crescere un figlio, di educarlo, costruire una relazione con lui.

MELISSA SATTA, LA SUA CARRIERA (FURORE, 7 APRILE 2017) - Melissa Satta è nata a Boston da genitori sardi, ha vissuto sull'isola fino al diploma di Liceo classico, poi ha spiccato il volo in tutti i sensi: Milano, inizialmente l'università, poi lo spettacolo. Molti l'hanno conosciuta quando è diventata velina. Ha fatto numerose pubblicità, non mancano apparizioni televisive in molti talk-show e in diversi film per la tv. Dal 2011 cura personalmente il suo blog, mezzo di comunicazione privilegiato per raccontarsi e per tenere informati migliaia di ammiratori.

