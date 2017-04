Mario Serpa a Verissimo/ "Non ho problemi di intimità", la risposta al suo ex Claudio Sona (oggi, 7 aprile)

Mario Serpa, Uomini e donne

Mario Serpa a Verissimo, "Non ho problemi di intimità", ecco la risposta al suo ex Claudio Sona

Sapevamo che sarebbe accaduto e così è stato. Dopo Claudio Sona, anche Mario Serpa sarà a Verissimo domani pomeriggio proprio in risposta all'ex tronista di Uomini e donne e alle sue dichiarazioni. Claudio Sona è stato ospite da Silvia Toffanin la scorsa settimana e proprio lì ha parlato della sua storia con Mario Serpa dicendo che la quotidianità è quella che ha rovinato tutto. Lui si è lasciato trasportare dal momento e ha scelto Mario perchè lo voleva ma una volta arrivati nella vita reale, dove veramente si conoscono le persone lontano dalle telecamere si è accorto anche delle loro differenze. A questo Claudio Sona ci ha sommato il fatto che i due hanno avuto problemi di intimità e quindi alla fine hanno deciso di interrompere la loro relazione. La porta non è chiusa completamente tanto che Claudio Sona aveva chiuso l'intervista dicendo che se Mario dimostrerà qualcosa di diverso, allora sarà lui stesso a tornare sui suoi passi. Cosa succederà domani pomeriggio nello studio della Toffanin?

Le dichiarazioni di Mario Serpa potrebbero sconvolgere i fan dei Clario e non solo perchè cercherà di chiarire che non ha problemi di intimità e non li ha tutt'ora (ha già un altro?) ma mettendo i puntini sulle i all'intera situazione. Secondo quanto riportano le talpe del vicolodellenews.it sembra proprio che Mario Serpa abbia parlato con la schiettezza che lo ha sempre contraddistinto. L'ex corteggiatore ha parlato del suo futuro, della voglia di avere una famiglia e dei figli ma anche del suo passato, di Claudio Sona e di quanto si siano accorti di essere diversi una volta fuori dallo studio di Uomini e donne. A differenza del suo ex però, Mario Serpa ha chiuso la sua intervista lasciando i fan senza speranza visto che le "ministre riscaldate non gli sono mai piaciute". Argomento chiuso? Sembra proprio di sì anche se i fan sono sempre pronti a sperare e sognare ancora.

