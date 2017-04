Mel B/ Il marito Stephen Belafonte costringeva l’ex Spice Girl a girare video hard, ecco con chi

Mel B e ex marito

Mel B, ottenuto l'ordine restrittivo per l'ex marito Belafonte: abusi, violenze e filmini hard per la cantante - Mel B (Melanie Brown) costretta a girare film hard a tre: è questa una delle tante accuse ricadute sull'ex marito Belafonte che si è ora beccato un ordine restrittivo per violenze e abusi. Ma con chi sarebbero stati girati questi filmini hard? "Finora oltre venti persone temono che emergano i video del sesso a tre, segretamente registrati da Belafonte. Tra loro c’è Lady Victoria, una famosa presentatrice americana (che ha già chiesto ai suoi produttori di sostenerla nel caso finisse nello scandalo) e varie stelle di Hollywood" questo è quello che riporta Mail on Line nelle sue ultime news. D'altronde proprio qualche tempo fa qualche tempo fa Mel B sull'ex marito ha dichiarato: "Minacciava di distruggere la mia esistenza in ogni modo possibile di distruggermi la carriera e di portarmi via i figli".

Mel B, ottenuto l'ordine restrittivo per l'ex marito Belafonte: "Minacciava di distruggere la mia esistenza" - Il matrimonio tra Mel B e Stephen Belafonte, già finito qualche tempo fa con la richiesta di divorzio, arriva oggi ad un epilogo ancora più drammatico. L'ex stella delle Spice Girls è infatti riuscita ad ottenere un ordine restrittivo per l'ex marito accusato di abusi e violenze. Come svela il portale Tmz, la cantante sarebbe stata più volte picchiata dall'ex marito, ma non è tutto in quanto sarebbe stata anche costretta a girare e pubblicare alcuni sex tape nel quali la si vedeva avere rapporti intimi a tre. Un vero e proprio incubo per Mel B, soprattutto se a tutto questo aggiungiamo le voci secondo le quali la cantante sarebbe stata costretta ad abortire e avrebbe anche subito numerosi tradimenti dell'ex marito, uno di questi con la babysitter. Per questi veri e propri tormenti, Mel B tento di togliersi la vita nel 2014. Altra situazione molto spiacevole si verificò quando la cantante faceva da giudice ad X Factor e alla prima dei live dovette assentarsi per "un malore", ma poi fu avvistata con evidenti lividi e bruciature sul volto.

