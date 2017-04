Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 7 aprile a LatteMiele per tutti i segni zodiacali

Paolo Fox, oroscopo di oggi 7 aprile 2017 - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 7 APRILE 2017, A LATTEMIELE: TOP

Andiamo a vedere i segni zodiacali considerati top per la giornata di oggi nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. È un momento piuttosto positivo per la Vergine che ha iniziato nuovi progetti e trova delle conferme importanti. L'obiettivo è quello di primeggiare e anche se non sempre lo si può fare c'è la forza e la testa per essere tranquilli quando si cerca di analizzare le cose con attenzione. Il segno dei Pesci vive delle giornate molto impegnative e sicuramente deve essere solo calmo, perché stanno arrivano delle notizie importanti di quelle che cambiano la vita. Lo Scorpione vive un momento interessante nel quale si sente di rimettersi subito in gioco. Le stagioni calde saranno importanti per lanciare un nuovo progetto che potrebbe di certo regalare delle situazioni soddisfacenti. Il fine settimana porterà a delle situazioni di recupero, pronte a uscire da un momento sentimentale che è stato piuttosto burrascoso.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 7 APRILE 2017, A LATTEMIELE: FLOP

Paolo Fox ha fatto il suo consueto intervento nell'oroscopo di LatteMiele, andiamo a vedere i segni considerati flop. Momento complicato per il segno zodiacale dei Gemelli che vive in agitazione molte cose e non riesce ad essere tranquillo. Questo porta a dei problemi all'interno della famiglia dove si cerca quanto manca, ma purtroppo si finisce solo con accumulare tensione. Sentimenti condivisi con il Sagittario che si troverà in scontro frontale con qualcuno che non la pensa nella sua stessa maniera. Si cercano complici per un progetto che possa portare a qualcosa di importante, ma spesso anche le dinamiche sociali sembrano trovare degli ostacoli che magari in altri periodi non ci si immaginava nemmeno di dover affrontare. Di sicuro cercare di essere più tranquilli e contare fino a dieci può essere una soluzione per trovare la strada giusta nelle cose che contano. Perdere la calma non serve a niente se non a complicare ulteriormente tutto.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 7 APRILE 2017, A LATTEMIELE: LA SITUAZIONE GENERALE

Paolo Fox ha fatto l'oroscopo, come ogni giorno, sulle frequenze radio di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete deve sicuramente parlare con la propria metà per provare a risolvere un problema il più presto possibile, questo perché diverse tensioni che si vivono nel lavoro possono essere riversate in famiglia. Il Toro sta pensando a cambiare casa perché c'è la necessità di essere sempre dinamici e non accontentarsi mai di cose che possono sembrare facili ma che non lo sono affatto. I Gemelli sono agitati da situazioni di lavoro che non riescono a creare tranquillità e che si riversano anche sulla famiglia. Il Leone vuole agire entro la fine della settimana per trovare una risposta a diversi interrogativi. Il Cancro invece ha bisogno di emozioni esaltanti per questo non ci si può fermare di fronte a momenti un po' particolari. Si può migliorare anche dal punto di vista spirituale dove spesso finisce per accontentarsi.

