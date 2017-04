Quarto Grado

QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI E CASI DEL 7 APRILE: ANTONELLA LETTIERI, MARIELLA CIMÒ E LORIS STIVAL - La cronaca nera torna protagonista stasera, venerdì 6 aprile 2017, su Rete4 dalle 21.15 in un nuovo appuntamento con Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi ed Elena Tambini torna ad occuparsi degli sviluppi dell’omicidio di Antonella Lettieri a Cirò Marina in provincia di Crotone. Gli inquirenti sanno indagando per definire i contorni dell’efferato delitto compiuto l’8 marzo, proprio nel giorno della festa della donna. L’unico arresto per il momento è il vicino di casa Salvatore Fuscaldo e gli investigatori cercano risposte ai due quesiti principali: il movente ed eventuali complici. La trasmissione curata di Siria Magri si occuperà poi della sentenza di Salvatore Di Grazia, accusato di aver ucciso la moglie Mariella Cimò e di averne occultato i resti: proprio oggi a Catania è attesa la decisione dei giudici sull’uomo che continua a proclamarsi innocente: per lui il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo. Infine si tornerà sul caso Loris Stival, ucciso a Santa Croce Camerina il 29 novembre 2014: la madre del bimbo, Veronica Panarello, è stata condannata a 30 anni di reclusione in primo grado e ora si prepara al processo d’appello. Il legale della donna, Francesco Villardita, ha chiesto una nuova perizia psichiatrica e la riapertura dell’istruttoria dibattimentale per “effettuare il confronto tra lei e il suocero Andrea Stival”. Il legale della difesa punta all’assoluzione ritenendo in subordine la sussistenza del “concorso anomalo” nell’omicidio commesso da altri.

