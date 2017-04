QUEL MOMENTO IMBARAZZANTE/ Su Rai Movie il film con Zac Efron (oggi, 7 aprile 2017)

film prima serata

QUEL MOMENTO IMBARAZZANTE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 7 APRILE 2017: IL CAST - Quel momento imbarazzante, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 7 aprile 2017 alle ore 21.20. Una commedia del 2014 diretta da Tom Gormican (Movie 43, Ghosted) ed interpretata da Zac Efron (Mike & Dave - Un matrimonio da sballo, Baywatch, Cattivi vicini), Miles Teller (Trafficanti, Whiplash, Bleed - Più forte del destino) e Michael B. Jordan (Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, Creed - Natoper combattere, la serie tv The Wire). Quel momento imbarazzante è stato definito la versione al maschile di Sex & the city, per il modo in cui vengono abilmente trattati il sesso e le relazioni con un tono sfacciato, frivolo, a volte esplicito ma senza mai scadere nella volgarità fine a sè stessa. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

QUEL MOMENTO IMBARAZZANTE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 7 APRILE 2017: LA TRAMA - Jason (Zac Efron), Daniel (Miles Teller) e Mickey (Michael B. Jordan) sono tre amici vicini alla trentina. Il loro rapporto con le donne però è diametralmente opposto. Jason è un single incallito, che fugge dalle sue fidanzate non appena arriva quell'imbarazzante momento, citato nel titolo, in cui queste ultime chiedono di far evolvere e crescere la loro relazione. Daniel è un vero dongiovanni, e per attirare le ragazze usa la sua amica Chelsea senza rendersi conto di quanto questa sia innamorata di lui. Mickey invece è sposato, e si crede ormai tranquillamente sistemato. Purtroppo, a sorpresa, la moglie chiede il divorzio e Mickey scopre che la donna ha già una relazione con qualcun altro. Per solidarietà verso l'amico distrutto dalla rivelazione, anche Jason e Daniel si impegnano a restare single, spaventati dalla possibilità che le donne possano cambiarli e rovinare la loro amicizia. Le tentazioni però si nascondono dietro ogni angolo, non solo per Jason e Daniel ma anche per Mickey, che saprà risollevarsi dai cocci del suo matrimonio grazie ad un insperato incontro speciale.

