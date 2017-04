Roberta Capua/ Video, la cozza esplode sul volto della vincitrice di Celebrity Masterchef

Roberta Capua

Roberta Capua, incidente prima della vittoria a Celebrity Masterchef: scoppia una cozza e le schizza in volto olio bollente - Roberta Capua si è aggiudicata la vittoria della prima edizione di Celebrity Masterchef ma non senza difficoltà. Nell'ultima puntata dello show di cucina di SkyUno, con alla guida gli chef Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri, la Capua prima di vincere ha subito un piccolo incidente ai fornelli: avvicinatasi alla padella per controllare la cottura, una cozza è scoppiata, schizzandole sul volto dell'olio bollente. La nota conduttrice e i compagni rimasti in gara si sono impauriti, tanto che la Capua ha chiesto immediatamente aiuto e gli altri sono accorsi in suo aiuto. La Capua è stata portata fuori dalla cucina e pulita dal'olio schizzatole sul volto; è stata poi rincuorata dagli chef e, a differenza di ciò che forse altri avrebbero fatto, ha deciso di continuare la gara, riprendendo a cucinare proprio quelle cozze che le avevano lanciato quel brutto scherzo. Una scelta però azzeccata visto che le ha assicurato il rispetto degli chef - che ne hanno sottolineato la grande grinta - oltre che la vittoria finale. La soddisfazione per lei più garnde è però stata un'altra: “Quando Bruno Barbieri mi ha detto che cotolette di ostriche buone come le mie non le trovi neanche da Cracco, beh, mi sono appuntata una bella medaglia sul petto” ha confessato la Capua. (Clicca qui per vedere il video dell'incidente)

